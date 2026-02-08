Unicaja: El gen competitivo permanece a la espera de las sensaciones

El Unicaja no brilla, no enamora, no tiene un baloncesto que cautive en Liga Endesa o en la Basketball Champions League, no es una máquina de demolición que pasa por encima de sus rivales, pero los números están ahí: quinta victoria consecutiva en ACB, bien colocado en la clasificación, dependiendo de sí mismo en Europa para acabar primero en el Round of 16 y con un espectacular porcentaje de victorias del 75% en todas las competiciones disputadas.

Nadie duda que, a nivel de sensaciones, este Unicaja no termina de arrancar. No consigue darle continuidad a los buenos momentos de baloncesto y no son pocos los encuentros en los que esos trances negativos o dudosos son superiores en el tiempo. A eso se suma una plantilla con menos calidad que la anterior y repleta de problemas de lesiones en estos primeros meses de competición, aunque los números no distan de lo anterior.

Cinco victorias seguidas

Ya van 32 partidos hasta el momento y son 24 victorias las que se han sumado al casillero. El pleno de tres triunfos trajo el título en la Copa Intercontinental, mientras que se quedó en blanco el marcador de la Supercopa Endesa de Málaga. En lo que se refiere a competiciones de larga trayectoria, el 8-1 de la BCL es muy claro, pese a la importancia del tropiezo frente al Joventut, al igual que el 13-6 en ACB. Por ejemplo, el Valencia Basket está en 14-5.

El equipo cerró este sábado en el Martín Carpena su quinta victoria consecutiva en Liga Endesa después de ganar al Valencia Basket (70-76), al Covirán Granada (88-79), al UCAM Murcia (92-88), al BAXI Manresa (92-98) y al MoraBanc Andorra (91-79).

Son cifras que el Unicaja no conseguía desde hace un año, también a pocas semanas de disputar la Copa del Rey, coincidiendo con el final de la primera vuelta de la ACB. En aquel momento, los de Ibon Navarro ampliaron la racha hasta los seis triunfos seguidos: Baskonia (88-90), Río Breogán (86-77), UCAM Murcia (77-89), Casademont Zaragoza (85-71), Surne Bilbao (81-86) y Valencia Basket (94-86).

Es un 13-6 en la clasificación a estas alturas, el mismo balance que la temporada 2022/23, y un escalón por debajo de lo que marcó el conjunto malagueño con el 15-4 de las campañas 2023/24 y 2024/25. Es decir, en la misma línea del primer año del proyecto y con circunstancias muy diferentes a las de aquel momento.

Tyler Kalinoski lanza un triple frente al MoraBanc Andorra. / ACBPhoto/M.Pozo

Sin dominio

Este Unicaja ha tenido -y tiene- que hacer frente a lesiones de importante calibre. Perdió en octubre a David Kravish y estas últimas semanas ven los partidos desde el banquillo Alberto Díaz -lesión en los isquiotibiales- y Killian Tillie -molestias en la rodilla-. Esas tres ausencias se suman a todas las bajas diferenciales que el equipo sumó en verano y a muchos fichajes que no terminan de encontrar la regularidad.

Por eso el Unicaja ha perdido brillo y, especialmente, capacidad de dominio sobre sus rivales. Tan cierto es que el nivel medio de la Liga Endesa ha subido como que el del equipo evrde y morado ha bajado con respecto a otras temporadas. Se ha visto reflejado en la necesidad de trabajar durante 40 minutos para ganar muchos de sus partidos. Parciales en el último cuarto como el +15 frente al Andorra, +7 ante el UCAM +7 frente al Granada o +16 frente al Joventut lo explican, decisivos para ganar.

Reconstrucción constante

Así que es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío, la reconstrucción sigue siendo constante. El equipo llegará a la Copa del Rey con solo cuatro partidos de bagaje para Justin Cobbs, su último fichaje. Mientras, Augustine Rubit parece dar ahora síntomas de adaptación al juego del Unicaja, el crecimiento de Chris Duarte empieza a ser cada vez más constante, Emir Sulejmanovic se encuentra poco a poco en el '4'...

Habrá que ver cómo llega esta semana. El Unicaja inicia la segunda vuelta del Round of 16 en Alemania, mientras que recibe el domingo al Real Madrid, al que también se enfrentará en los cuartos de final de Valencia 2026. Con más o menos dudas en las sensaciones, la flecha llega hacia arriba en los resultados.