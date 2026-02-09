Derrota del Würzburg en la Bundesliga antes de recibir al Unicaja en la BCL

El Würzburg llega tocado al compromiso del próximo miércoles frente al Unicaja (19 horas), un partido clave para la suerte del Grupo K del Round of 16 de la Basketball Champions League. El conjunto alemán volvió a tropezar este fin de semana en la Bundesliga, cayendo por un ajustado 77-74 en la pista del Rostock, en un nuevo episodio de una racha negativa que le empieza a pesar tanto en Europa como en la competición doméstica.

Carr y Mintz

Pese a la derrota, el equipo bávaro contó con varias actuaciones individuales destacadas. Marcus Carr volvió a ejercer de referencia ofensiva y fue el máximo anotador del encuentro con 19 puntos, además de aportar 5 rebotes y 2 asistencias. También dejó buenas sensaciones Davion Mintz, muy activo durante todo el choque, con 18 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia, mientras que David Muenkat firmó un sólido partido interior con 14 puntos y 8 rebotes.

El Würzburg, próximo rival del Unicaja en Europa. / BCL

Mala racha

Más allá del rendimiento individual, la realidad colectiva del Würzburg es preocupante desde hace ya varias semanas. El equipo germano encadena ya siete derrotas consecutivas y no conoce la victoria desde el pasado 14 de enero, cuando logró imponerse al Patrioti Levice en el tercer partido del play-in de la BCL.

Desde entonces, la dinámica ha sido claramente descendente, con derrotas ante Bamberg (92-86), Unicaja (90-85), Bayern de Múnich (98-79), Chalon (86-75), de nuevo Bamberg (80-98), Joventut (83-85) y la más reciente, frente al Rostock (77-74).

Contra las cuerdas

Esta mala racha ha tenido un impacto directo en sus objetivos. En la Basketball Champions League, el Würzburg es colista del Grupo K del Round of 16, con un margen de error mínimo de cara a seguir con opciones, tras tres derrotas en las tres jornadas disputadas de esta segunda fase de la competición de la FIBA.

En la Bundesliga, el desplome también es evidente: de ocupar el segundo puesto hace apenas un mes, ha pasado a situarse séptimo, con un balance de 11 victorias y 8 derrotas, reflejo de un momento muy delicado.

Cita clave este miércoles

Con este contexto, el Unicaja se presenta en Alemania para afrontar un partido que será clave para la suerte final del Grupo K del Round of 16. Es evidente que el rival no está en su mejor momento, pero también es cierto que los alemanes tienen su última oportunidad para reengancharse a la lucha por entrar en el play off de cuartos de final, por lo que serán doblemente peligrosos.