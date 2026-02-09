El Unicaja, muy pendiente del Chalon-Joventut de este martes en Francia

Semana clave en el Round of 16 de la Basketball Champions League. El Unicaja visita este miércoles al Würzburg en Alemania (19 horas), aunque este martes también "juega" indirectamente en el partido Chalon-Joventut, que se disputa, desde las 20 horas, en el Le Colisée de Chalon sur Saone.

La liguilla del Grupo K de la segunda fase de la Champions de la FIBA alcanza esta semana la cuarta jornada. Llega el Joventut como líder, con un balance de 3-0, mientras que el Unicaja es segundo, con 2-1. El Chalon firma un 1-2, mientras que el equipo germano es último, con 0-3, aunque matemáticamente tiene todavía opciones de estar en esa ansiada eliminatoria de play off de cuartos de final.

Clasificación Grupo K del Round of 16 de la BCL. / BCL

Jornada decisiva

Los partidos de esta primera fecha de la segunda vuelta son Chalon-Joventut y Würzburg-Unicaja. Dos citas que serán claves para definir las dos primeras posiciones del grupo, justo antes de que la Copa del Rey de Valencia y la posterior ventana FIBA de febrero provoquen un parón de casi un mes, hasta que en marzo se retome la competición y se jueguen las dos últimas jornadas del grupo, que decidirán qué dos equipos avanzan en la competición camino del play off de cuartos de final.

Chalon-Joventut

El primer partido de la semana se juega este martes en Francia (20 horas). Si el Unicaja quiere aspirar a acabar campeón de grupo y así tener ventaja de campo en el posterior play off de cuartos de final, es necesario que el Chalon gane al Joventut. Es verdad que esto colocaría a los franceses con dos victorias y podría meterles en la lucha por la segunda plaza, pero ese +29 a favor de los verdes en el partido del Carpena entre ambos da mucha tranquilidad al equipo de Los Guindos de cara a un posible empate a victorias final contra los galos.

Imagen del partido Joventut Chalon. / BCL

En caso de victoria del Joventut, los catalanes se colocarían con 4-0 y obligarían sí o sí al Unicaja a ganar el miércoles en Würzburg para seguir a la estela de la Penya, pensando en que todo se decida en el partido de la última jornada, en el Carpena, en un Unicaja-Joventut que tiene pinta de que va a ser una finalísima europea antes de tiempo.

Würzburg-Unicaja

Para el miércoles, queda la visita del Unicaja a la cancha del Würzburg alemán (19 horas). Los verdes afrontarán el partido sabiendo lo que haya pasado 24 horas antes en Chalon, una presión añadida para el vigente bicampeón de esta competición, que ha llegado sin muchas curvas hasta las dos últimas Final Four de Belgrado y de Atenas, pero que está ahora en la situación más delicada de esta época dorada de títulos continentales.

Imágenes del partido de la BCL entre el Unicaja y el Würzburg / Álex Zea / LMA

El reto es claro (pase lo que pase en Francia el día antes): ganar en Alemania. Cualquier otra cosa es meterse en un lío. Si ganó el Joventut en Chalon, porque la primera plaza ya es una utopía. Si perdió el Joventut en Chalon, porque sumar el triunfo en Alemania es "cazarles" en la clasificación y acercarse al objetivo del liderato final de este Grupo K europeo.