Todo sobre el Würzburg-Unicaja de la BCL: fecha, hora y dónde verlo GRATIS por televisión

La Basketball Champions League disputa esta semana la cuarta jornada del Round of 16, la última antes del parón por la disputa de la Copa del Rey y de la posterior Ventana FIBA. Este miércoles, los verdes visitan la pista del Würzburg de Alemania, para jugarse allí muchas opciones de seguir optando al liderato de la clasificación.

Mala racha del rival

El Würzburg perdió este fin de semana en su Liga y acumula siete derrotas seguidas entre la Bundesliga y la competición europea. Para los alemanes. este partido es la última oportunidad de subirse al carro de la BCL, por lo que será un equipo doblemente peligroso para los cajistas.

Pelea por el liderato

Tras las tres primeras jornadas de la liguilla, el Joventut es el líder (3-0), mientras que el Unicaja es segundo (2-1). Por detrás, aparece el Chalon (1-2), quedando el próximo rival del Unicaja, el Würzburg, como colista del grupo, sin conocer todavía la victoria (0-3).

Clasificación Grupo K. / BCL

¿Cuándo se juega el Würzburg-Unicaja?

El encuentro tendrá lugar este miércoles 11 de febrero a las 19 horas en el Tectake ARENA.

¿Dónde ver el Würzburg-Unicaja?

Los choques europeos del Unicaja se han visto la primera fase de esta temporada a través de Courtside 1891. La plataforma de streaming de la FIBA ha sido la encargada de retransmitir los partidos de esta competición. Sin embargo, en esta ocasión, el partido lo emitirá en directo RTVE Play. ¡Ojo!, no se verá en directo por Teledeporte, solo se verá manera exclusiva por la aplicación de RTVE. Tampoco se emitirá en directo por Courtside.

En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en la cancha badalonesa.