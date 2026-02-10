Sulejmanocvic: "Tenemos que mentalizarnos de que en Würzburg nos espera un partido muy físico"

Emir Sulejmanovic ha sido el protagonista elegido por el club en la previa del duelo ante el Würzburg, un partido en el que los verdes se jugarán muchas opciones de acabar en el liderato del Grupo K del Round of 16 de la BCL. El interior bosnio ha destacado la calidad del rival, la dificultad que se va a encontrar el equipo en Alemania y la importancia de mantener la concentración y el nivel competitivo para conseguir el triunfo.

Partido exigente

«Sí, la verdad es que va a ser un partido difícil. Ya nos enseñaron aquí en el primer partido que jugamos contra ellos, que nunca se rinden, que juegan siempre hasta el final, que son un equipo muy físico. Si queremos ganar ahí, tenemos que igualar el nivel físico sí o sí. Cuando ves todos los partidos que han jugado hasta ahora, han competido hasta el final. El otro día perdieron contra Badalona en el último segundo. Así que tenemos que mentalizarnos de que va a ser un partido muy físico y muy difícil de ganarlo».

Presión máxima en Würzburg

«A día de hoy creo que siempre, cuando juegas fuera de casa, es difícil. Y siempre tienes que, antes de nada, igualar el nivel que dan ellos. Es normal que tengan muchas ganas porque juegan en casa. También para ellos este partido es vital para seguir teniendo opciones de pasar a la siguiente fase. Así que creo que el partido va a ser muy difícil, pero para nosotros también es importante para seguir en la lucha por el primer puesto».

Clasificación Grupo K. / BCL

Mal momento del rival: 7 derrotas seguidas

«Sus malos resultados pueden servirles como motivación, ya que tienen muchos partidos perdidos por pocos puntos y siempre llegando a finales ajustados. Tampoco tenemos que pensar que, como han perdido tantos partidos, vamos a ganar. Para nosotros no va a ser tan fácil. Todos los partidos que han jugado han demostrado que son un equipo muy competitivo, que luchan siempre hasta el final, que pegan y que compiten. Por eso tenemos que ir allí mentalizados, muy concentrados, igualar su nivel físico y poner nuestro juego desde el principio. Espero que podamos ganar».

Sulejmanovic, junto a Ibon Navarro. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Peligro exterior del Würzburg

«La verdad es que tienen unos bases con muchos puntos en las manos. Aquí, en el último cuarto, tiraron unos triples increíbles, la verdad, incluso con buenas defensas. Pero bueno, yo creo que en esas cosas tenemos que centrarnos en nosotros, hacer bien las cosas que Ibon nos pide, poner el nivel físico desde el principio y estar centrados para cumplir lo que tenemos que cumplir. Luego ya pensaremos en ellos, claro. Pero creo que lo más importante es que nosotros hagamos bien las cosas que Ibon nos pide; así seguiremos el plan y lucharemos hasta el final».

Estado físico y mental

«Bueno, antes de nada, el salto de Zaragoza a Málaga no es fácil. Cambiar de repente el día a día, porque es otro sistema y se juega diferente. Pero yo creo que, con tiempo y mucho trabajo, ya me estoy encontrando mejor y me siento mucho más cómodo. Al final, estoy para ayudar al equipo y hacer lo que Ibon me pide. Algunos días son de más de ‘5’, otros de más de ‘4’, y tengo que estar preparado y centrado para saber lo que me espera en esos momentos. Últimamente, estoy consiguiendo, poco a poco, estar mejor. Ya me encuentro más cómodo en todos esos aspectos, digamos, porque ya tengo una rutina y estoy trabajando todos los días antes y después de los entrenamientos para tener esa confianza y esa toma de decisiones cuando me llegan los tiros o cuando tengo que defender mejor. La verdad es que estoy en ello y siempre intento ayudar al equipo para que lleguemos lo más lejos posible».

Un equipo por encima de individualidades

«Creo que eso al final es muy importante para cada compañero, que los que estamos en el banquillo siempre animemos, que no pasa nada si se falla un tiro o se comete un error. Lo importante es seguir y no pensar en el error. Eso lo estoy aprendiendo mucho aquí con Ibon. A veces me fastidio por cosas que no puedo cambiar. Tomo alguna mala decisión y me como la cabeza con eso, pero estoy mejor en ese sentido. La verdad es que ayuda mucho tener compañeros y un cuerpo técnico así, que siempre te animan y, vaya como vaya la cosa, están contigo».

La cita entre el Würzburg y el Unicaja es este miércoles, a partir de las 19 horas, en pista germana.