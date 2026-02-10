Killian Tillie no viajó a Alemania y sigue k.o a nueve días de la Copa

El Unicaja ya está en Alemania con el foco puesto en el importante partido continental de la Champions de la FIBA. Este miércoles (11 de febrero, 19:00) le espera el Würzburg en la Jornada 4 del Round of 16, un partido clave para dar un paso importante hacia el play off de cuartos de final. La mala noticia en la lista de expedicionarios que han viajado rumbo a Baviera es que Killian Tillie vuelve a ser baja, igual que los lesionados de más larga duración, David Kravish y Alberto Díaz.

El francés, una ausencia que inquieta

La situación física del ala-pívot francés se ha convertido en un reloj que corre en contra de los intereses del ala-pívot galo y del propio Unicaja. Tillie arrastra problemas recurrentes en la rodilla, con episodios de inflamación y dolor que le han impedido trabajar con normalidad y le mantienen sin una fecha clara de regreso.

El contexto lo agrava todo: no juega desde el Unicaja–Würzburg del 21 de enero, precisamente el último duelo ante el rival que vuelve a cruzarse en el camino europeo.

La Copa del Rey ya está aquí: cuenta atrás hacia el Real Madrid

Lo que hace especialmente delicada la situación de Tillie no es solo que no haya viajado a Alemania. Es lo que viene después. En apenas nueve días, el Unicaja jugará su partido de cuartos de final en la Copa del Rey, contra el Real Madrid, el jueves 19 de febrero (21:00), en el Roig Arena de Valencia.

Y aquí está el matiz que preocupa en Los Guindos: ¿llegará Tillie a tiempo para la cita del k.o? Y si llega, ¿lo hará con ritmo competitivo? Son ya varios partidos seguidos fuera y la vuelta no se limita a “estar disponible”: exige piernas, timing y confianza para entrar en un partido que no perdona, y menos ante el Real Madrid. Ese es el debate de fondo: si la rodilla de Tillie no permite acelerar ya, su presencia en la Copa se convertirá en una quimera.

Tres bajas y un calendario sin margen

A la ausencia de Tillie se suma un parte médico que ya condiciona el tramo decisivo de esta segunda fase continental: David Kravish continúa con su recuperación y su baja no tiene fecha definitiva de vuelta, aunque su presencia en la Copa está descartada. Y, además, Alberto Díaz tampoco jugará en Alemania. El base canterano está fuera por una lesión muscular que le tendrá de baja todavía un par de semanas más (salvo milagro), lo que le deja fuera también de la ecuación de la cita del Roig Arena.

Las noticias no son definitivas, pero tampoco son buenas. Killian Tillie se ha quedado en Málaga y sigue de baja. El tic-tac para la Copa impide ser optimistas.