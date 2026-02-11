Ibon Navarro, tras la derrota del Unicaja en la pista del Würzburg: "Ha sido cuestión de energía"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la derrota del Unicaja ante el Würzburg Baskets (80-71). El técnico cajista apeló a la diferencia de energía, a la falta de acierto en el triple y al poco control del rebote defensivo para poder correr como claves de la derrota. "Si queremos estar en el play off, tenemos que hacer nuestro mejor partido", avisó de cara a la visita a Chalon.

Balance

"Felicitar al Würzburg por la victoria. Jugaron con más energía que nosotros. Pese a que no hay grandes diferencias, incluso ganamos, no conseguimos controlar nuestro rebote defensivo lo suficiente para ser capaces de correr. Esperábamos una reacción en el tercer cuarto porque es uno de sus grandes recursos para ganar, pero tuvimos una falta de acierto terrible, 1/10 en triples. Esa diferencia en la anotación... Seguimos en el último cuarto porque creíamos tener la capacidad de engancharnos. No solo de proteger el average, incluso de ganar, pero con 1/7 en triples es muy difícil. A pesar de la falta de acierto, ellos jugaron con la energía con la que suelen jugar como locales. Felicitarles y pensar en el siguiente".

Triple

"No es normal que entre Audige y Perry hagan 0/13, pero es algo que puede pasar. La energía, la dureza con la que jugó Würzburg. A veces no estás tan fresco, tres o cuatro contactos hacen que no sea un buen tiro. Al final, ha sido cuestión de energía. Han jugado más duros. Quisimos volver al partido, pero no fuimos capaces, puede que por esta falta de acierto".

Round of 16 muy abierto

"Desde el principio ya sabíamos que iba a ser un grupo abierto. Todo el mundo pensaba que estaba hecho por tener en el grupo a dos equipos de la ACB y no es verdad. Hace siete partidos, Würzburg era el segundo clasificado de la Bundesliga. Habían perdido siete partidos consecutivos y hay una razón que no es porque jugaran mal. Puede pasar cualquier cosa. Jugamos en Chalon dentro de un mes, sabemos lo que significa. Würzburg sufrió allí, Joventut sufrió. Si queremos estar en el play off, tenemos que hacer nuestro mejor partido".