Las notas del Unicaja en la jornada 4 del Round of 16 contra el Würzburg

El Unicaja mostró una de sus peores caras en un día que era crucial para su futuro en el Round of 16 de la Basketball Champions League. El Würzburg Baskets ya puso en aprietos a los malagueños en el Carpena y este miércoles arrasó 80-71. Analizamos, uno por uno, la actuación de los jugadores de Ibon Navarro.

Kendrick Perry (2) Perdido por completo, de principio a fin. Su primera canasta de campo llegó en el tercer cuarto. 1/10 en el lanzamiento sin estar bien en ni una sola faceta del juego. Su lenguaje corporal fue preocupante durante todo el encuentro.

Justin Cobbs (2) Tres asistencias para tres pérdidas. Mal partido del estadounidense, sufriendo ante rivales mucho más físicos. No llegó a coger los mandos del Unicaja. Cero puntos, falló una bandeja aparentemente sencilla.

Tyler Kalinoski (4) Poco impacto y aún menos continuado. Cinco puntos, tres rebotes y dos asistencias. Solo cuatro tiros de campo con dos de ellos anotados, podría haberlo intentado más porque era de los pocos acertados.

Chris Duarte (6) El mejor manejador del Unicaja en Alemania. Solo dos asistencias y, aunque cometió algún error, los minimizó. Se quiso vestir de héroe anotador muy tarde, cuando las opciones de remontar ya eran mínimas. Añadió a su repertorio 10 puntos y cuatro rebotes. Si hubiese aparecido o le hubiesen encontrado antes...

Chase Audige (4) Muy trabajador y voluntarioso en defensa para intentar frenar a Mintz con cuatro recuperaciones, no dejó de perseguirle, pero demasiado lastrado por el 0/7 en triples. Dos asistencias y tres rebotes.

Nihad Djedovic (3) Entendió que la remontada debía ir por el tiro libre, pero desapareció. Empezó fallando dos tiros libres. Muy poco protagonista, ni siquiera para darle energía y carácter al equipo. -18 en pista.

Jonathan Barreiro (4) Muy poca incidencia en el encuentro. Fue de los 'privilegiados' en meter un triple y poco más. Cinco puntos y un rebote. Necesita dar más, también en números, en partidos en los que el equipo no tiene un líder efectivo sobre la pista.

James Webb III (3) No termina de ser consistente su porcentaje en el lanzamiento, demasiado irregular, solo cinco puntos. También le faltó dureza debajo de los aros.

Tyson Pérez (6) Intentó dignificar al Unicaja en el último cuarto, demasiado tarde. 11 puntos y siete rebotes, aunque sufriendo en defensa en la pelea por el rebote. Acercó al equipo al -10 y entonces ya estaba completamente agotado para seguir. Otro de los salvables.

Emir Sulejmanovic (6) Empezó como '4' y los problemas de Balcerowski le desplazaron al '5'. 10 puntos, con algunas canastas falladas debajo del aro (4/10 en tiros de campo), y tres rebotes, se le escaparon otros tantos. Salvable.

Olek Balcerowski (5) Cuatro puntos desde el tiro libre en seis minutos, apenas dos rotaciones. Habrá que ver si ese tobillo ha dado algún problema mayor de lo esperado. La prioridad no es el partido de este domingo, sino llegar a la Copa con las mayores garantías posibles.