El Unicaja pierde en Würzburg y se mete en un lío en la BCL (80-71)

Si el Unicaja pierde la próxima jornada del Round of 16 en su visita a Chalon, en la penúltima entrega de la liguilla del Grupo K continental, estará virtualmente eliminado de la BCL 2025/2026. Ni ganando al Joventut la última jornada le valdría para acabar entre los dos primeros de la clasificación (salvo que el Chalon pierda ese último día en Alemania). Así de cruel y de inesperado, pero de real y de alarmante. El bicampeón europeo de las dos últimas BCL, el dominador absoluto de esta competición, el actual rey del baloncesto FIBA está al mismísimo borde del abismo.

Malísimo partido

Los verdes, en un día horroroso en el tiro exterior (y en otras muchas cosas), perdieron este miércoles en su visita al Würzburg. El triunfo 24 horas antes del Chalon contra el Joventut tenía sus pros y sus contras para el Unicaja. Servía para allanar el camino de los verdes hacia el liderato de este Grupo K (en caso de triunfo en Alemania), pero también es verdad que complicaba mucho la lucha con los franceses por asegurar la segunda plaza. Por eso estos 40 minutos en Würzburgo los cargaba el diablo. Había mucho premio si se ganaba, pero también mucho drama en caso de derrota... que es lo que desgraciadamente pasó.

Máxima exigencia

Los verdes se pasearon en la primera fase de esta BCL, pero ahora están sufriendo y jugando cada jornada una especie de final sin red. Las matemáticas todavía salen. Eso también es verdad. Si el Unicaja gana los dos partidos que faltan, estará en el play off de cuartos, lo que pasa es que las sensaciones no son muy optimistas. Lo que sí que ahora mismo suena a utopía es pensar en repetir título continental en la Final Four del próximo mes de mayo.

Sin continuidad

Fue un muy mal día. Ibon apostó por Audige en el quinteto inicial como primer secante de Mintz. El Unicaja perdió al inicio la lucha por el rebote, pero estuvo mejor que el Würzburg en todo lo demás y eso le permitió ponerse por delante, con cierta autoridad: 4-12. El entrenador rival paró el partido con los verdes 9 arriba (9-18), muy acertados desde el 6.75 y con un buen ritmo en su baloncesto. Las rotaciones frenaron esta vez al equipo y el rival lo aprovechó para equilibrar las fuerzas justo al llegar el minuto 10: 21-21.

El Würzburg le dio la vuelta al marcador en el arranque del segundo cuarto. Los alemanes empezaron a meterlas desde todos los lados. Carr y Mintz acertaron con los triples y el partido se puso cuesta arriba, 37-27. Los fallos en los tiros libres no ayudaron en el intento de remontada, aunque el equipo fue capaz de minimizar los daños casi hasta el extremo al llegar el intermedio: 45-43.

Segundo tiempo

No mejoraron las sensaciones en el regreso de los vestuarios. Al contrario. El Würzburg fue aumentando su ventaja en el marcador, minuto a minuto, hasta un -14 para los cajistas. El desacierto en triples liberados fue descorazonador. Faltaban piernas, faltaba energía, faltaba acierto, faltaba rebote y el equipo fue incapaz de encontrar un faro para guiar su juego.

El Würzburg se lo creyó. Se vio dominador y jugó con la angustia de un Unicaja perdido y con un lenguaje gestual de perdedor. El 74-58 a 6:50 del final pareció ya la sentencia. Ibon apostó por jugar sin bases, por las faltas de Perry y el mal día de Cobbs. Pero tampoco fue la panacea. Al final: 80-71. Poco más que añadir.

Noticias relacionadas

Real Madrid, doble próximo reto

El Unicaja regresa este jueves a casa para preparar, a partir del viernes, el duelo liguero del domingo contra el Real Madrid (19 horas), que será la antesala del duelo copero del jueves siguiente (21 horas), contra el mismo Real Madrid. Estamos ante dos partidazos contra el líder intratable de la Liga Endesa y uno de los principales aspirantes a ser campeón de la Copa del Rey, de Europa y de todo este curso. Pero, ¿quién dijo miedo?