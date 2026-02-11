Würzburg-Unicaja: otro partido clave para el futuro del Unicaja en la BCL

Día clave en Europa para el Unicaja. No es cuestión de ser repetitivo, pero es que es la realidad. Esta liguilla del Round of 16 es muy corta, los aspirantes a pasar a cuartos de final son todavía todos (matemáticamente) y cada jornada es una final. El Grupo K está apretadísimo y en Wüzburgo hay en juego medio billete para los cuartos de final.

Clasificación Grupo K del Round of 16 de la BCL. / BCL

Liderato a la vista

El Unicaja visita este miércoles (19 horas) Alemania, con el objetivo de sumar un triunfo que le colocaría en lo más alto de la clasificación, empatado con el Joventut. Los verdinegros perdieron este martes su primer partido en la BCL en la pista del Chalon y si el Unicaja gana en Alemania...

Jugar fuera de casa en la Champions no es fácil. Es obvio que al Unicaja le espera un reto muy duro en Würzburg, pero también es verdad que el esfuerzo que piden estos 40 minutos tiene un pedazo de premio que puede valer oro en la clasificación final de este Grupo K de la competición FIBA. Y es que quedar campeón de la liguilla da ventaja de campo en el play off al mejor de tres partidos previo a la Final Four, algo que estas últimas temporadas ha sido siempre decisivo para colarse en la Final Four de turno.

El Unicaja visita el miércoles la pista del Würzburg alemán. / BCL

Bajas

Lo peor en la previa del partido vuelve a ser las bajas que tiene Ibon Navarro. Se quedaron en Málaga Alberto Díaz, David Kravish y también Killian Tillie. Había cierta ilusión porque pudiera incorporarse a la disciplina cajista esta semana, pero al menos este partido en tierras alemanas, se lo pierde. A ver si le da tiempo de llegar para el domingo contra el Real Madrid. Si no, su presencia en la Copa del Rey habrá que descartarla definitivamente.

Si para el Unicaja el partido es clave, para el Würzburg es una final sin red. Si los germanos pierden, quedarán matemáticamente eliminados de cualquier opción de estar en el play off de cuartos de final. Esa ansiedad de tener que ganar sí o sí, también debe ser una baza con la que «juegue» el Unicaja, un equipo con una mentalidad y un gen competitivo a prueba de bomba.

Cuidado con Carr y Mintz

Ya se vio en el partido de la primera vuelta jugado en el Martín Carpena que el Würzburg tiene argumentos para amargarle la vida a cualquiera, por mucho que atraviese ahora una mala racha de resultados. Su pareja exterior Marcus Carr (17,3 puntos, 6,9 asistencias, 3,3 rebotes)-Davion Mintz (15,8 puntos, 3,2 rebotes, 3,3 triples y 2,2 asistencias) será la principal amenaza que tenga el Unicaja en tierras bávaras.

¡Ojo! al horario

Que nadie se despiste con el horario. El partido arrancará a las 19 horas en el Tectake Arena de Würzburgo. Y que nadie se despiste con la televisión. Esta vez será en RTVE Play. Ni en Teledeporte ni en Courtside. Un partidazo llamado a marcar el futuro inmediato del Unicaja en la BCL.