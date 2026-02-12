Cuenta atrás definitiva para el regreso de Tyson Carter a la pista tras su lesión

Han pasado cuatro meses desde su ingreso en el hospital por una embolia pulmonar bilateral y el futuro de Tyson Carter ya empieza a ver la luz. El exjugador del Unicaja y ahora miembro del Estrella Roja ha vuelto a entrenar. No hay una fecha establecida para determinar su regreso, pero ha empezado la cuenta atrás definitiva para que el estadounidense pueda redebutar al fin en Belgrado.

Sasa Obradovic, entrenador del conjunto serbio, compareció este miércoles en la previa del partido de Euroliga contra el Olympiacos y se reservó una buena noticia con respecto al jugador de Mississippi: "Tuvimos una breve charla y ha vuelto a entrenar, pero aún no está claro cuándo estará completamente listo. Tras un descanso, es normal que un jugador primero recupere su condición física completa y luego evaluaremos cómo reintegrarlo tácticamente".

Tyson Carter apenas disputó tres partidos de Euroliga. / Euroleague

Refuerzo de lujo

El club serbio ya dejó ver esta semana el inicio de la readaptación física de Carter después de cuatro meses sin poder jugar al baloncesto. Es una incógnita la fecha de su regreso, aunque hay varias fechas marcadas en rojo. La temporada regular de la Euroliga acabará el 16 de abril. Los días 21 y 24 se disputarán las eliminatorias de play-in y será el martes 28 cuando comiencen los cuartos de final.

Si el excajista consigue llegar en condiciones para el tramo decisivo en Europa, es un refuerzo de lujo para un Estrella Roja que empieza la jornada 28 de la máxima competición continental a un triunfo de la cuarta plaza. Ya demostró que puede ser diferencial con los 14.7 puntos, 2.7 rebotes y 2.3 asistencias que firmó en las tres primeras jornadas de Euroliga, cuando aún no había llegado el nuevo entrenador.

Cuatro meses de espera

Así que Carter empieza a ver el baloncesto mucho más cerca cuatro meses después. Ingresó el 12 de octubre en el hospital por una embolia pulmonar bilateral. No fue hasta el 4 de noviembre cuando recibió el alta hospitalaria y desplazó su recuperación a su domicilio. Ha estado acompañando a sus compañeros en algunas ocasiones en Belgrado y fue el 24 de enero cuando los médicos confirmaron que ya estaba disponible para volver a la pista de baloncesto.

Los jugadores del Unicaja mandaron ánimos a Carter con una camiseta en el calentamiento frente al Barça / Gregorio Marrero

Apoyo desde Málaga

Mientras, el Unicaja ha estado especialmente pendiente de un jugador que ha marcado la historia reciente del club de Los Guindos. Le mandó al hospital un ramo de flores y un cariñoso mensaje, además de la visita del embajador Boza Maljkovic. Algunos de sus excompañeros han reconocido hablar con él este tiempo y el Carpena también le homenajeó con aquella camiseta de apoyo.

A partir de ahora empieza el último proceso: el de volver a entrenar para estar preparado. Sin prisa, pero sin pausa. Le espera el Estrella Roja y también la 'marea verde', ansiosa de volver a ver jugar a un Tyson Carter que siempre será de los suyos.