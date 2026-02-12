Tensa espera en el Unicaja por las pruebas médicas de Balcerowski y la Copa del Rey

El Unicaja es ahora mismo la definición más absoluta de la tensa espera por el estado físico de Olek Balcerowski. El pívot titular tuvo que abandonar el partido contra el Würzburg Baskets por un problema en su gemelo y las pruebas, cuyo resultado se espera conocer este viernes, van a determinar la presencia del polaco en la Copa del Rey de Valencia 2026.

Problemas en el gemelo

Aterrizó el equipo cajista por la tarde en Málaga y el desplazamiento fue directo hacia ese examen médico porque no hay ni un solo minuto que perder. Desde el club de Los Guindos hay un mínimo de esperanza con poder apurar, pero va a ser menos de una semana lo que va a tener por delante el pívot si el objetivo es llegar ante el Real Madrid en el Roig Arena. Tiempo de recuperación nulo para poder contar con el pívot polaco en una de las citas más ilusionantes de la temporada.

En el mejor de los casos, Balcerowski va a llegar tocado de dos zonas: del tobillo y de ese gemelo, ambos percances en la Basketball Champions League. Este último lo sufrió en tierras alemanas después de disputar solo seis minutos en dos rotaciones. Tuvo que abandonar la pista en el segundo cuarto y, desde entonces, el Unicaja contiene la respiración a la espera de los resultados médicos.

Recuperación mínima

Esos mismos resultados van a llegar este viernes, bien por medio de Ibon Navarro en la rueda de prensa o en un comunicado del club. Es decir, con un margen de poco más de 48 horas de recibir al Real Madrid este domingo en el Martín Carpena con la Liga Endesa como protagonista.

Si es en ACB y/o en Copa, estamos hablando de una baja delicadísima porque, más allá de los números que esté protagonizando este curso, es el jugador destinado a hacerle frente a Edy Tavares, además de Usman Garuba y Alex Len, abriendo el perímetro y con la intimidación cerca del aro. Son dos características que no pueden ofrecer ni Augustine Rubit ni Emir Sulejmanovic con tanta regularidad, a los que separan alrededor de 20 centímetros con el pívot de Cabo Verde.

Dos bajas y dos incógnitas

El Unicaja podría plantear un quinteto de muchos quilates con todo lo que tiene o puede tener en la enfermería para afrontar la Copa de Valencia 2026. La parte confirmada la componen Alberto Díaz -lesión en los isquiotibiales- y David Kravish -fractura de peroné- de forma oficial. Al menos, son dos jugadores que deberían estar en la etapa final de sus recuperaciones a la vuelta de la Copa y la segunda Ventana FIBA de la temporada.

Tillie es la otra incógnita del Unicaja de cara a la Copa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

A la incógnita de Balcerowski se une también Killian Tillie. El ala-pívot francés lleva de baja un par de semanas por la inflamación de su rodilla derecha. Es un síntoma de esperanza al que puede aferrarse el equipo, pero con la evidente circunstancia de que va a llegar muy limitado, si bien antes debe enfrentarse al Real Madrid en Liga Endesa en el Martín Carpena.

Así que este es el complejo panorama que se le ha quedado al Unicaja de cara a la Copa del Rey. El más difícil todavía espera al plan de Ibon Navarro, que llegará a Valencia en el peor momento posible. La rueda de prensa del técnico de este viernes puede despejar el horizonte de lo que está por venir en el plano físico.