Balcerowski salva una lesión grave y se mantiene duda para este domingo y la Copa

Olek Balcerowski es el nombre propio del Unicaja en estos momentos. La gran noticia en el club de Los Guindos es que el pívot polaco ha evitado una importancia lesión. Tiene un edema en la parte alta del gemelo y, aunque "ahora mismo no puede andar de manera normal", Ibon Navarro aseguró en rueda de prensa que no está descartado ni para recibir este domingo al Real Madrid en el Carpena ni tampoco para ene duelo de cuartos de final contra los blancos en la Copa del Rey de Valencia 2026.

Parte médico de Balcerowski

Las pruebas médicas han dado cierto aliento de esperanza, pero la incógnita sigue siendo absoluta para el cuerpo técnico. "A Olek tuvimos que sacarlo después de un fuerte dolor en el gemelo. Ahora mismo no puede andar de manera normal. No va a entrenar hoy, veremos este sábado. Es duda", reconoció el técnico cajista después de la lesión del pívot en la pista del Würzburg Baskets.

Balcerowski no está descartado para jugar la Copa. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Ahora bien, su posible descarte en el último encuentro en Málaga no implicará una ausencia automática en el Roig Arena. ¿Se puede reservar Balcerowski para estar en plenas condiciones en la Copa del Rey? "Si tenemos claro que Olek va a estar mejor no jugando el domingo, lo haremos, pero no quiere decir que nos vayamos a guardar cosas. Hay jugadores tocados a los que hemos puesto limitando el riesgo. Si es así, sí que lo haremos. Si puede jugar, jugará", advirtió Ibon Navarro.

Killian Tillie

El ala-pívot francés es aún más duda para este doble encuentro. "Killian busca mantener el tono muscular a la espera de que desaparezca el dolor de la rodilla". El entrenador vitoriano ya reconoció en ruedas de prensa anteriores que, en su caso, no estar en el Martín Carpena sí podría implicar quedarse fuera de la Copa del Rey por falta de rodaje. Habrá que ver las condiciones del galo, al que el equipo está echando de menos en el lanzamiento exterior, y si puede llegar mínimamente con posibilidades a algún encuentro.

Chase Audige

El que no va a estar este fin de semana es Chase Audige. Al menos, la buena noticia es que no es por ninguna lesión. El estadounidense de pasaporte jamaicano pondrá rumbo al funeral de su madre con permiso del club. Se ha valorado muy positivamente el esfuerzo que hizo por estar frente al Valencia Basket, donde protagonizó su mejor partido con la camiseta del Unicaja y estará este domingo acompañado de su familia. Sí estará de vuelta para la Copa del Rey.

Así que este es el plantel de dudas y bajas que se le presenta al Unicaja. Alberto Díaz está siguiendo con su proceso de recuperación, a la vez que David Kravish, ambos descartados para estar en Valencia. Cada hora es importante para recuperar a jugadores importantes y el reloj solo intenta darle un mínimo de esperanza a Ibon Navarro para poder contar, el domingo y/o el jueves, con dos jugadores interiores de la importancia de Tillie y Balcerowski.