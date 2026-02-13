Ibon Navarro y Sergio Scariolo, la historia del Unicaja frente a frente

540 partidos dirigidos en el Unicaja, 347 victorias y nueve títulos, además de una hito como fue la clasificación a la Final Four de la Euroliga, se colocan este domingo sobre el banquillo local y visitante para presenciar el duelo Unicaja-Real Madrid. O lo que es lo mismo, Ibon Navarro y Sergio Scariolo, la historia del club de Los Guindos frente a frente.

Leyendas del Unicaja

Es un duelo de lo que fue, es y será historia viva del Unicaja. El entrenador cajista más laureado con siete trofeos -dos Copa del Rey (2023 y 2025), dos Basketball Champions League (2024 y 2025), dos Copa Intercontinental (2024 y 2025) y la Supercopa Endesa (2025)- y el único que ha conseguido, además de estar entre los cuatro mejores de la máxima competición continental en 2007, traer a Málaga el título de la ACB en 2006, junto a la primera Copa del Rey en 2005.

Scariolo es el segundo entrenador con más partidos en la historia del Unicaja (301), solo por detrás de Joan Plaza (325). Ibon Navarro está colocado en el cuarto puesto con 239. Si cumple lo que tiene firmado de contrato hasta junio de 2027, sí podría darle caza al exseleccionador de España, previo salto antes a Javier Imbroda (281) y después de superar recientemente a Bozidar Maljkovic (237). Para poner en valor este escalafón verde y morado, son los únicos en haber superado las dos centenas al frente del Unicaja.

Ibon Navarro está a seis partidos de ser el entrenador con más partidos en la historia del Unicaja. / Álex Zea

El récord que persigue Ibon

No obstante, hay un hito que el técnico vitoriano tiene a su alcance en cuestión de unos pocos encuentros. Scariolo y Plaza comparten el reconocimiento de ser los entrenadores con más victorias en la historia del Unicaja, cada uno con 176, y es una marca que puede cambiar de dueño en cuestión de un mes. Ibon suma en estos momentos 171. Necesitará cinco para superarles y seis para colocarse como histórico líder en solitario. La doble cita ante el Real Madrid de Liga y Copa, Bàsquet Girona, Elan Chalon (BCL), Casademont Zaragoza, Asisa Joventut (BCL), La Laguna Tenerife y Barça es el calendario más inmediato -y confirmado- que hay en las próximas semanas.

Ahora, el vitoriano se enfrenta a uno de los grandes retos de su época más dorada como es reconstruir, casi cada día, a este Unicaja. El equipo recibirá este domingo a los blancos con las bajas confirmadas de Alberto Díaz, Chase Audige y David Kravish, además de las dudas de Killian Tillie y Olek Balcerowski. Ahora, el plan se pone a prueba con un torneo que no ha dejado medias tintas en los últimos años: título (2023 y 2025) o derrota en cuartos de final (2024).

Vuelta de Scariolo

Este Unicaja-Real Madrid no solo tiene el aliciente de ser la previa a lo que va a ocurrir cuatro días después, cuando ambos equipos se vuelvan a ver las caras en el Roig Arena en el segundo partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Scariolo vuelve a enfrentarse con el Unicaja en el Carpena por primera vez desde la temporada 2013/14, cuando entrenaba al Baskonia con Ibon como mano derecha.

Es cierto que el Real Madrid vino hace unos meses para jugar el Torneo Costa del Sol. No obstante, el técnico italiano se quedó al margen, dejando a Luis Guil como primer entrenador, después de haber dirigido a la selección española en el Eurobasket 2025. La coincidencia de fechas no le permitió coger las riendas del conjunto blanco hasta pasado el triangular malagueño.

El líder de la ACB para la Copa

Scariolo volverá a los mandos del equipo más sólido de la Liga Endesa con un balance de 17-2, tres victorias por delante del segundo clasificado, y habiendo ganado a todos los rivales que se le han cruzado en ACB salvo Baskonia y Barça.

Así que el Carpena le rendirá un gran aplauso a Scariolo antes de que el pitido del trío arbitral marque el momento en el que la ‘marea verde’ deba ser el sexto jugador que impulse las sensaciones y el acierto antes de llegar a la Copa.