Ibon Navarro: "No vamos tan sobrados de armas contra el Madrid como para esconder el domingo"

Ibon Navarro compareció este viernes en rueda de prensa ante el Unicaja-Real Madrid, la previa cuatro días antes de repetir el mismo duelo en los cuartos de final de la Copa del Rey. El estado físico de Olek Balcerowski ha puesto una sombra de duda en el entorno cajista, pero lo tiene claro el entrenador vitoriano de cara al planteamiento de ambos encuentros: "No vamos tan sobrados de armas contra el Madrid como para esconder el domingo".

Volver a jugar de inmediato

"No estuvimos bien en Würzburg y lo que necesitamos es volver a jugar cuanto antes para recuperar buenas sensaciones. La Copa del Rey, que es la semana que viene después del domingo, son cuatro días. Es una isla, depende mucho de sensaciones, de estar inspirados, de que aparezca algún jugador. Viene después. Lo más importante es volver a recuperar sensaciones en lo que se refiere al acierto, que es lo que nos faltó el miércoles".

Lesiones

"Hay varios tipos de lesiones. Hay algunas musculares que son las que hemos evitado estos años, tampoco hay tantas ahora. Después están las contusiones: Kravish, los tres golpes en tres partidos seguidos de Tillie, el golpe de Olek en el muslo... Es difícil hacer un trabajo preventivo ahí. Todas esas lesiones afectan en la carga del resto de jugadores. Nos faltan algunos que nos dan versatilidad que permiten liberar a otros. No hay otra explicación salvo el karma. Hay un mayor número de minutos en algunos jugadores de lo que está pensado, preparado".

¿Guardar cosas para la Copa?

"Si te estás guardando cosas pensando que vas a ganar el jueves, lo más probable es que vayas a perder el domingo y el jueves. No vamos tan sobrados de armas contra el Madrid como para esconder el domingo. No es lo mismo tener a Killian y a Olek que no tenerlos. Ellos tienen 16 jugadores. Al margen de cosas, también están los jugadores. No somos el mismo equipo con o sin Olek y Killian, ni ellos con o sin Tavares".

Nivel del Madrid

"Si solamente ves los marcadores, puede ser la impresión. Si analizas los rivales, contextualizas que es la Euroliga, nadie va tan sobrado como para pensar que vas a ganar fuera de casa. No lo es tampoco para Fenerbahçe, Olimpiacos o Maccabi. No están tan mal. Es lo que pasó con Würzburg. Las cosas del resultado tapan otras muchas cosas".

Scariolo

"No voy a explicar nada de Sergio, aquí se le conoce más incluso. Si algo tiene bueno es la gestión del equipo y del entorno. No es fácil gestionar esa plantilla y lo hace a la perfección, más allá de lo táctico y del entorno. Es un referente para muchos y para mí por supuesto".

Partido en Alemania

"Vi un partido en el que salimos bien en el tercer cuarto, fallamos tres triples, fallamos tres tiros abiertos, nos meten canasta, metemos una canasta y después fallamos tres triples solos. Lo que no tuvimos fue acierto. De los 10 triples del tercer cuarto, siete son buenos y ahí perdimos energía. Cualquier equipo pierde ese partido de 20. Me quedo con que el equipo no se quita, ya sabéis cómo es el tercer cuarto de Würzburg. Ellos meten 11 puntos en el último cuarto y nosotros hacemos 1/7 en triples de los cuales cuatro son muy buenos. El desacierto quita mucha energía y afecta mucho. Me parece valorable que, habiendo decisiones arbitrales que no nos gustan, sin acierto el equipo no tiende a la dejadez o apatía. No habéis visto el partido desde un punto objetivo, sino pasional. Ya dije que Würzburg era muy difícil ganar".

Final del Round of 16

"Por mí ojalá jugar mañana, pero tenemos que hacer un paréntesis para jugar contra el Madrid, la Copa y Girona, que también va a ser muy difícil. Está muy difícil, pero dependemos de nosotros incluso para ser primeros".