Sancionan a Osetkowski por el caso de dopaje mientras estaba en el Unicaja

Vuelta de hoja importante al 'caso Osetkowski' y a su caso de dopaje mientras formaba parte del Unicaja. El exjugador cajista, ahora en las filas del Partizan de Joan Peñarroya, abandonará las pistas de baloncesto hasta diciembre de 2026, según informan medios serbios, después de que la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) emitiera una sentencia final.

Es un cambio de rumbo importante porque la agencia anunció en junio, cuando aún se disputaba el play off de la Liga Endesa, que el caso era archivado y que se suspendía el procedimiento llevado hasta el momento. Aquello provocó el cese de la secretaria y la realidad es que ahora, muchos meses después, Osetkowski sí que ha recibido la sanción con un perjuicio directo para el club serbio.

El pasado mes de junio, cuando se estaba disputando el play off por el título de la Liga Endesa, la CELAD informó al Unicaja de que el expediente abierto al californiano había caducado y que se ordenaba el archivo de las actuaciones acometidas en ese procedimiento.

Comunicado del Partizan

"El KK Partizan Mozzart Bet recibió hoy por la mañana la información oficial de que, según la decisión de la agencia antidopaje española, Dylan Osetkowski ha sido suspendido y no podrá competir hasta nuevo aviso.

La agencia antidopaje española transmitió esta decisión a la FIBA, que a su vez informó a la dirección de todas las competiciones.

El verano pasado, el KK Partizan Mozzart Bet recibió la confirmación de las mismas instituciones de que el procedimiento anterior se había completado a favor del jugador, lo que llevó a Dylan al Partizan. Por otro lado, el club no fue informado por ninguna de las partes del procedimiento sobre la tramitación del nuevo caso.

Esto representa una nueva situación para el club, que actualmente no ha tenido la oportunidad de que Dylan Osetkowski juegue al baloncesto. El KK Partizan Mozzart Bet anunciará próximamente las medidas que se tomarán en este caso".