Horario y dónde ver por televisión el Unicaja-Real Madrid de la jornada 20 de la Liga Endesa

El Unicaja recibe este fin de semana la visita del Real Madrid, un partido siempre especial en la temporada liguera de los cajistas. Verdes y merengues se citan este domingo, a las 19 horas, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.

Lleno total

Desde hace varias semanas no hay entradas a la venta, aunque es verdad que algunos abonados han cedido las suyas al club para revenderlas y estas últimas jornadas han salido a través de la web del club algunas localidades sueltas a la venta en casi todas las zonas de la grada del Palacio.

El Carperna estará hasta los topes. / Álex Zea

Muchas bajas

Habrá que ver el Unicaja qué 12 jugadores puede poner en liza. Es seguro que no estarán David Kravish, Alberto Díaz y Chase Audige. También son duda seria Killian Tillie y Olek Balcerowski. O sea, casi medio equipo. Situación muy complicada para Ibon Navarro, que deberá cambiar su plan una vez más.

Duelo de banquillos

El Carpena reunirá este fin de semana a los dos entrenadores con mejor currículum en la historia del club de Los Guindos. Con el ahora técnico madridista, el Unicaja fue campeón de Copa, campeón de Liga y jugó su única Final Four de la Euroliga. Con el técnico vasco, el Unicaja acumula 7 títulos en las últimas tres temoradas. Una burrada.

Horario del Unicaja-Real Madrid

El encuentro contra el equipo de Sergio Scariolo se jugará este domingo, a partir de las 19.00 horas, en el Martín Carpena.

Noticias relacionadas

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los merengues se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también aparecerán las declaraciones de los protagonistas.