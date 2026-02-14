Doble reto en 5 días para el Unicaja contra el Real Madrid 2025/26: ¡Que viene el coco!

Al Unicaja le espera un "empacho" de Real Madrid. El equipo blanco será su rival este domingo, en partido de la Liga Endesa, y también en la Copa del Rey, el próximo jueves. Un doble reto de máxima exigencia ante uno de los proyectos más ambiciosos del baloncesto europeo, con una plantilla remodelada, fichajes de primer nivel y la llegada de Sergio Scariolo a su banquillo, un cóctel explosivo que les hace ser aspirantes a todos los títulos posibles.

Plantilla reforzada para ganar

El Real Madrid, vigente campeón de Liga, tras pasearse en el play off por el título el curso pasado, apostó el pasado mercado estival por reforzar sus presuntos puntos débiles con fichajes importantes y de alto impacto. Entre las incorporaciones más destacadas hay que nombrar a Trey Lyles, su fichaje estrella, procedente de la NBA. Un jugador interior con muy buena mano, que ha dado versatilidad ofensiva e impacto inmediato al equipo.

Lyles, una de las estrellas del Real Madrid. / REAL MADRID

Lyles, en alrededor de 20 minutos por partido, suma 11.2 puntos, 4.5 rebotes y 1,7 asistencias en la Liga Endesa, con un 42.5% de acierto en el tiro de 3. Estos números convierten a Lyles en uno de los interiores más productivos de la competición, aportando una mezcla de anotación eficiente, presencia en el rebote y capacidad de pase que encaja perfectamente en el esquema de Scariolo. Además, sus porcentajes de tiro reflejan un juego eficaz tanto cerca del aro como en lanzamientos exteriores, convirtiéndolo en arma dual del ataque madridista.

Otros fichajes

Del resto de llegadas del pasado verano, Théo Maledon, un base con visión y organización al que un par de lesiones le han impedido tener la continuidad que su equipo desearía, y Chuma Okeke son sus dos refuerzos de mayor impacto. Pero no se queda ahí la cosa, ya que jugadores que serían estrellas en cualquier otro equipo de la ACB como Gabriele Procida, el ex del Tenerife David Krämer o el incorporado con la temporada ya iniciada, Alex Len, también ejercen de fondo de armario en una plantilla muy larga, con mucho talento y con gen ganador.

¿La mejor plantilla de la Liga Endesa?

A todo lo ya dicho hay que sumar las estrellas que ya estaban en el Real Madrid y que siguen esta temporada defendiendo la camiseta blanca. Mario Hezonja: uno de los máximos anotadores del equipo en la ACB y Euroliga. Facundo Campazzo: cerebro ofensivo y líder en la organización del juego. Edy Tavares: dominador del rebote y de la defensa interior. Andrés Feliz y Sergio Llull: veteranía y puntos clave en momentos decisivos saliendo del banquillo. Y Usman Garuba, una fuerza de la naturaleza a servicio siempre del colectivo. Todos ellos, junto a los recién llegados, han permitido al Real Madrid consolidarse líder de la Liga Endesa, con solo dos derrotas en 19 partidos, y ocupar puestos de play off en la Euroliga, en la que es verdad que le está costando más ganar los partidos cuando juega de su ambiente en el Movistar Arena.

El Real Madrid será rival del Unicaja en los cuartos de final en la Copa del Rey 2026 y, antes, en la Liga. / ACBPhoto

El salto cualitativo con Sergio Scariolo

La llegada de Sergio Scariolo al banquillo del Real Madrid también ha marcado un punto de inflexión en el proyecto. El entrenador italiano, muy querido en el Unicaja y en Málaga, con una trayectoria repleta de éxitos en selecciones nacionales y clubes de élite, ha aportado orden táctico, rigor defensivo y una filosofía colectiva que potencia las virtudes individuales de la plantilla. Su estilo siempre es ir de menos a más y elegir muy bien sus picos altos de forma cuando están en juego los títulos. Eso le ha costado en noviembre y diciembre alguna derrota europea que no ha sentado bien a algunos que no lo conocen, porque forman parte del proceso de construcción y de la filosofía del de Brescia.

El Real Madrid de Scariolo ha alcanzado la velocidad de crucero. / ACBPhoto

Temporada exigente, respuestas de campeón

La verdad es que el equipo blanco llega a este doble enfrentamiento contra el Unicaja en Liga y Copa en un muy buen momento deportivo y también físico, sin lesiones. El Real Madrid ha mostrado madurez en momentos críticos y ahora parece tener la situación mucho más controlada. El Real Madrid, últimamente, casi siempre gana. Además, con victorias relevantes en la ACB y resultados competitivos en Europa ahora que la temporada entra en su momento decisivo.

Noticias relacionadas

El Unicaja, sin complejos

Es evidente que el Unicaja tiene por delante dos partidos contra el Real Madrid en los que no es favorito. En la Liga intentará aferrarse al factor cancha para equilibrar las fuerzas y en la Copa del Rey tratará de jugar con la presión de un Madrid obligado a ganar no solo los cuartos al Unicaja, sino la competición. Viene el coco, sí, pero hay que jugar...