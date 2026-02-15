Ibon Navarro: "Es muy difícil ganar al Madrid con 12 pérdidas en la segunda parte"

Ibon Navarro habló tras la derrota frente al Real Madrid en el Carpena y dejó claro su punto de vista sobre los aspectos que acabaron decantando la balanza hacia el lado blanco. «Las 12 pérdidas de la segunda parte y el porcentaje de tiros libres... Es muy difícil ganar así». El técnico habló también de muchos nombres propios, de una enfermería muy cargada a pocos días de volver a verse las caras frente a los de Sergio Scariolo en los cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia.

Análisis del partido

«Felicitar al Madrid por la victoria. Hemos entrado bien al partido, con acierto y energía. Acierto alto en el triple. Atacando muy bien, pisando pintura. Mucho acierto, sobre todo. No podíamos contar con eso en la segunda parte. Nos hemos ido a 12 pérdidas en la segunda parte, cuatro o cinco muy graves. El porcentaje de tiros libres es definitivo. Nos hemos quedado sin Tyson antes del partido. Augustine nos ha ayudado. Vamos a ver si recuperamos a alguien de cara al jueves».

Pérdidas de balón

«Son pérdidas estúpidas. Es cuestión nuestra. Reboteamos y la perdemos. Algunas dependen de ti. Algún error de comunicación en el comienzo del tercer cuarto. Cosas que podemos hacer mejor. En el último cuarto hemos sacado buenos tiros que no hemos anotado. Las 12 pérdidas de la segunda parte y el porcentaje de tiros libres... Es muy difícil ganar así».

Jugadas finales

«Si Sule está debajo de aro... le damos el balón. Buscábamos también un triple de Duarte. Está Tavares ahí, es complicado. Perry ha tomado la decisión que ha considerado».

Tyson Pérez

«Complicado para el jueves. Le íbamos a infiltrar. Han visto que no se podía, había riesgo de romper el talón. A ver si para el jueves lo podemos usar o no».

Triple anulado a Cobbs

«Es un agarrón sostenido. Depende cuando lo consideres... Van al instant replay y consideran que la falta es cuando empieza el contacto. Contactos hay muchos...

Defensa en zona

«Necesitábamos proteger a Balcerowski y alargar sus minutos en cancha. Cuando no lo protegemos, con Tavares se carga de faltas. Ellos han dejado fuera a dos jugadores que estarán el jueves».

Alberto Díaz

«Solo se ha cambiado para apoyar al equipo. Está lesionado hasta el jueves. Era imposible que jugara».

Killian Tillie

«Si Tyson no tiene opciones de jugar y Killian tiene una, lo intentaremos. Ahora mismo no tienen opciones de jugar ninguno».