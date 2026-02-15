Scariolo: "El jueves será un partido totalmente diferente"

El entrenador del Real Madrid y extécnico cajista, Sergio Scariolo, tardó segundos en la sala de prensa del Carpena en subrayar lo mucho que representa para él la marea verde. "Me alegro de que hayan podido disfrutar de un partidazo", alegó no sin olvidar la importancia de un triunfo en uno de los más difíciles escenarios que le restaba al conjunto blanco por visitar en lo que resta de campeonato liguero.

Así relató que la remontada durante la segunda parte, después de "un mal segundo cuarto" con el que acabaron 17 abajo al descanso, se fraguó en "la necesidad de ir de posesión en posesión" a partir de ahí. "Les he dicho antes de empezar la segunda mitad que no podíamos pensar en el tanteo. Y en ir pensando en jugar con intensidad e inteligencia todas las posesiones", alegó el de Brescia.

Encuentro raro

Asimismo manifestó que se trataba de un encuentro raro, porque se producía apenas unos días antes de que ambas escuadras se juegen los cuartos de final de la Copa del Rey entre sí. "Podía haber ganado un equipo u otro. A partir de ahora pensaremos en lo que viene. El jueves será un partido totalmente diferente", especificó.

Mostró su satisfacción porque en el planteamiento del partido ha podido "jugar todo el mundo. Nadie ha jugado demasiado como era lógico en este momento", expresó respecto a ese importante compromiso en Valencia y la dificultad de medirse a un Unicaja con tantos jugadores de calidad. "Era un punto positivo porque necesitamos plenas energías para la Copa", dijo.

Colchón en Liga

Sobre cómo afrontar este duelo en la competición liguera, que le permite al Real Madrid "un colchoncito de tres partidos sobre el segundo", Scariolo indicó que por una parte deseaba continuar sin hacer ajustes, pero por otra parte estaba obligado en pensar en mantener energías y llegar con los jugadores en óptimas opciones para una cita copera siempre tan exigente.

De esta forma, considera que todo será bien distinto, aunque haya detalles que le vengan bien de lo sucedido este domingo. "Pero lo más importante son las sensaciones de los jugadores en la cancha, en los emparejamientos entre ellos", concluyó a preguntas de los periodistas.