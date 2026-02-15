El Unicaja roza la victoria, pero se la lleva el Real Madrid (92-96)

El Unicaja lo rozó. Lo tuvo en la mano. Jugó muy bien, sobresaliente en la primera parte, sacando partido de todos sus recursos y mandando hasta por +18. Pero con una plantilla muy tocada físicamente, le fallaron las fuerzas en el momento de la verdad. Y ahí, el Real Madrid olió sangre y ya no dio opción. Una pena porque esta vez el equipo verde y morado mereció mucha mejor suerte.

Partido disputado entre Unicaja y Real Madrid /

No era el día. Con el equipo sano, seguro que habría habido opciones mucho más serias de victoria. Pero es que Ibon Navarro se encontró esta vez sin Alberto, sin Audige, sin Tillie, sin Kravish y sin Tyson Pérez. Demasiada ventaja para un rival con 15 jugadores listos para jugar y entre los que Sergio Scariolo pudo elegir sus "12" favoritos.

Balcerowski mata el aro del Real Madrid. / ACBPhotos / Mariano Pozo

Gran ambiente

Ganó el Real Madrid, pero también ganó esta vez el Martín Carpena. Se llenó hasta arriba el Palacio de una "marea verde" que dio toda la fuerza que pudo a su equipo y que no se rindió hasta el final. Este curso está costando más que el público se caliente, pero en esta víspera copera quedó claro que la grada está a tope con sus jugadores. Una buena noticia ahora que entramos en la fase decisiva de la temporada en todas las competiciones.

Solo 10 jugadores

Lejos de la imagen más apática o de desgana de otros días, esta vez el equipo se vació en la pista de principio a fin. Ibon Navarro multiplicó panes y peces. Jugó hasta con Barreiro de "4" ante los problemas de faltas de Webb y la sangría de lesionados en esa posición. Mientras aguantaron las fuerzas, hubo muchas opciones. Cuado solo quedó el corazón, llegaron las pérdidas de balón, los errores en el tiro, las malas decisiones... y la remontada del Real Madrid, que no fue mejor que el Unicaja, pero sí jugó mejor los minutos decisivos.

Zona

El Unicaja sorprendió con una zona de inicio. La verdad es que se le vio incómodo al ataque madridista en el cinco contra cinco. El intercambio de canastas inicial lo rompió el Madrid con un mini parcial que provocó el primer tiempo muerto de Ibon Navarro , con 11-16 en el marcador.

Cambió el partido por completo tras pasar por el rincón de pensar. Sulejmanovic metió dos triples que engancharon al equipo al partido. El cuarto lo cerró Cobbs con otro triple sobre la bocina, para el 25-20 de los primeros 10 minutos. El 7/11 en tiros desde el 6.75, clave para ese +5.

El Unicaja no bajó el pistón. Al contrario. Los que salieron del banquillo aportaron mucho atrás y delante y la diferencia creció hasta un +10, 35-25. Una técnica a Garuba elevó la renta al +16, con el Carpena entregado a la causa. El equipo jugó un baloncesto cinco estrellas y se vio en un marcador casi increíble al llegar el intermedio: 56-39. Contra cualquier otro equipo, partido casi ganado. Contra el Real Madrid... todo por decidir.

Otro Madrid tras el descanso

Hezonja volvió del vestuario con ganas de remontada. Anotó 11 puntos en menos de 3 minutos y el Madrid se acercó. Y mucho. Bajó la renta a los 8, 65-57. Sufrió el Unicaja ante el empuje de un equipo blanco con mucha más intensidad y energía. Los triples ayudaron otra vez a aguantar el empuje del rival. También las transiciones rápidas. El Madrid lo metió casi todo en ese tramo del partido. Se notó en el 81-73, con solo ya 10 minutos más por jugarse.

Siguió defendiéndose el Unicaja con todo. Ibon Navarro paró el partido con 86-79 y 6.42 para el bocinazo final. El ejercicio de supervivencia empezó a ser superlativo. Las fuerzas fallaron. El cansancio provocó demasiadas pérdidas que ayudaron al Real Madrid a crecer.

Dos tiros libres de Lyles dieron la vuelta al marcador, justo en el momento decisivo del partido: 86-87, a 3.43 del final. Un triple de Sulejmanovic fue clave en el peor momento del equipo para volver a creer, 89-89. El partido quedó abocado a un cara o cruz final. Con 92-94, el Unicaja tuvo el último ataque para buscar la prórroga o la victoria. Ibon pidió tiempo. Sulejmanovic no acertó y el Madrid se llevó la victoria. ¿Merecido? Esta vez quizás no. Pero...

Chris Duarte bota el balón ante Llull. / ACBPhotos / Mariano Pozo

Ficha

92 - Unicaja (25+31+25+11): Perry (9), Duarte (11), Barreiro (2), Webb III (10), Balcerowski (9) -quinteto inicial- Cobbs (13), Kalinoski (8), Sulejmanovic (18), Rubit (4), Djedovic (8),

96 - Real Madrid (20+19+34+23): Llull (4), Feliz (6), Hezonja (26), Okeke (9), Tavares (9) -quinteto inicial- Lyles (9), Kramer (2), Abalde (5), Procida (5), Maledon (10), Garuba (7), Len (4).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Juan de Dios Oyón y Carlos Merino. Eliminado por faltas Augustine Rubit, del Unicaja.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 10.681 espectadores (lleno).

A por la Copa

Pues la Liga deja paso ya a la Copa del Rey de Valencia 2026. Desde el jueves, todas las miradas del planeta básket girarán hacia el Roig Arena. Allí, los 8 mejores equipos de la Liga Endesa buscarán el título copero que defiende el Unicaja. Otra vez este Real Madrid espera en el cruce de cuartos de final a los verdes. La presión es para ellos. Los que tienen que ganar son ellos. Los que no pueden fallar son ellos. ¿El Unicaja? Pues a jugar (como este domingo), a competir (como este domingo)... y a ver qué pasa. Ojalá sea con otro final.