Unicaja-Real Madrid: la Liga Endesa, antes que la Copa del Rey

El Unicaja, sin mucho tiempo para lamerse las heridas de su mal partido intersemanal en Alemania, recibe este domingo a las 19 horas en el Martín Carpena al Real Madrid, en un partido que se repetirá el próximo jueves, en clave Copa, en el Roig Arena de Valencia.

Tiene tanta importancia el choque liguero por sí mismo, que habrá que hacer un ejercicio de abstracción y aparcar la Copa del Rey, por mucho que sea una competición que siempre ilusiona especialmente al equipo y a su afición.

La verdad es que este Unicaja-Real Madrid huele a partidazo que apesta. No se puede negar que el rival, líder intratable de la Liga, es el favorito para ganar, pero también es verdad que este Unicaja, sobre todo cuando juega en su ambiente, está capacitado para ganar a cualquiera, incluido a este Real Madrid aspirante a todos los títulos que disputa.

Lleno total

Para empezar, el ambiente en el Carpena será el de las grandes ocasiones. Hace ya semanas que no quedan entradas a la venta. Solo las que han ido liberando algunos abonados se han podido comprar estas últimas horas. Habrá más de 10.000 almas animando al equipo (sin contar a los madridistas que se cuelen entre la multitud) e intentando que los de Ibon Navarro puedan competirle a uno de los «grandes» del baloncesto nacional y europeo.

Muchas dudas

Habrá que ver qué 12 jugadores presenta cada equipo. En el caso del Unicaja hay muchas dudas físicas. No jugarán ni Alberto Díaz ni Chase Audige ni David Kravish. Habrá que ver si pueden jugar y en qué condiciones Killian Tillie y Olek Balcerowski. La verdad es que Ibon Navarro tendrá que multiplicar panes y peces esta vez con tanta gente fuera de circulación.

Las dudas en el Real Madrid son por todo lo contrario. Todos los jugadores están aptos físicamente y Scariolo tiene que ver a cuáles les da descanso, tras jugar el viernes un partido durísimo en la pista del Partizan de Belgrado y con el horizonte que ellos piensan de tres partidos en cuatro días, esta próxima semana, en Valencia.

El Real Madrid es el líder de la Liga Endesa. / ACBPhoto

Procida, Kramer e Izan Almansa, que descansaron en Serbia, es bastante probable que jueguen contra el Unicaja. Maledon y Deck, que salen de sendas lesiones, también estarán, seguro, este domingo entre los 12 convocados por Scariolo. Sin embargo, alguno de los más castigados de minutos, como son Campazzo, Hezonja, Lyles o Tavares, puede que entren esta vez en la rotación y se queden descansando, pensando más en la Copa que en este partido liguero.

Con el play off en el horizonte

Aunque el play off por el título queda algo lejos, lo cierto es que si el Unicaja lograra ganar este domingo al Real Madrid, se colocaría en una posición privilegiada para seguir optando al top 4 de la clasificación liguera. Son 5 victorias seguidas ya en ACB. Desde que arrancó 2026, el equipo solo ha perdido en su visita a Lugo del 3 de enero. Después, triunfos consecutivos ante Valencia, Covirán Granada, UCAM Murcia, Baxi Manresa y MoraBanc Andorra. Una gran racha que le coloca a la estela del propio Madrid y del Valencia Basket, los dos mejores equipos de lo que va de Liga.

Desde las 19 horas, Unicaja vs Real Madrid. Ibon Navarro vs Sergio Scariolo. El vigente campeón de la Copa del Rey vs el vigente campeón de la Liga Endesa. Dos equipos que siempre dan espectáculo y hacen vibrar y sufrir a la grada. Los blancos parten como favoritos claros, pero el Unicaja lo va a intentar de principio a fin. Es su ADN, ese que le ha permitido ser un equipo multicampeón durante las tres últimas temporadas. Primero, la Liga; después llegará la Copa.