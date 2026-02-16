Alberto, Tillie y Tyson, las dudas del Unicaja para jugar en Copa contra el Real Madrid

El cuerpo médico del Unicaja va a llegar a Valencia completamente sobrecargado de trabajo. Puntual en otras ediciones de la Copa del Rey y desorbitado esta temporada porque, a tres días de jugar los cuartos de final y sin David Kravish, la presencia de Alberto Díaz -lesión en los isquiotibiales-, Killian Tillie -problemas en la rodilla- y Tyson Pérez -problemas en el talón- es una incógnita para Ibon Navarro.

El Unicaja se enfrentó este domingo en Liga Endesa a los de Sergio Scariolo y lo hizo con dos de estos jugadores en convocatoria. Tanto el capitán cajista como el hispano-dominicano se vistieron de corto para completar la lista de 12 y así completar el número de cupos. Sin embargo, ninguno saltó a la pista por los diferentes problemas físicos. A un par de entrenamientos de viajar, así está la situación de cada uno.

Alberto Díaz apurará para llegar a la Copa del Rey. / ACBPhoto/M.Pozo

Alberto Díaz

"Solo se ha cambiado para apoyar al equipo. Está lesionado hasta el jueves. Era imposible que jugara". Estas fueron las palabras de Ibon Navarro en la rueda de prensa posterior al encuentro de ACB contra el Madrid. El club de Los Guindos emitió el 29 de enero un comunicado sobre la lesión en los isquiotibiales y un tiempo de recuperación de "3/4 semanas".

En el sentido más estricto del calendario, esas tres primeras semanas se cumplen el 19 de febrero, el día del primer partido de Copa. En el Carpena hizo la rueda de calentamiento y la posibilidad, por mínima que sea, de que juegue en Copa está ahí. Además, hay que tener en cuenta que la competición exige cuatro cupos para una convocatoria de 12 y solo hay tres sanos: Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro y Olek Balcerowski.

Killian Tillie

El del francés es el proceso más largo. Lleva fuera desde el 21 de enero por unos problemas en la rodilla. Ha sido un lastre durante toda su carrera y en los últimos tres partidos que jugó se llevó tres golpes en la misma zona. Es decir, se ha perdido los últimos siete encuentros y su disponibilidad está a expensas de que el dolor remita, siendo un jugador que tolera un alto nivel para jugar.

Killian Tillie, en un entrenamiento del Unicaja en el Martín Carpena. / ACBPhoto

¿Descartado? Ni mucho menos, especialmente después de la lesión de otro ala-pívot como es Tyson Pérez. "Si tiene una opción de jugar, lo intentaremos". Lo que es seguro es que, de llegar, lo hará sin ritmo competitivo, pero es más que evidente que el equipo lo ha echado de menos en el lanzamiento exterior en el último mes.

Tyson Pérez

La del hispano-dominicano ha sido la sorpresa más reciente y negativa. Lleva varios meses arrastrando problemas en el talón. Se ha perdido algunos partidos esta temporada y este domingo, pese a entrar en convocatoria, volvió a quedarse a cero. La intención del cuerpo técnico era infiltrarle, pero Ibon Navarro reconoció que "había riesgo de romper el talón", a la vez que está "complicado" su aventura en Valencia.

Parece que se esperará a última hora para tomar una decisión. Está claro que físicamente no va a estar bien, necesitará de esa infiltración para poder estar en pista y haciendo un gran esfuerzo. Su perfil en el equipo es lo suficientemente importante como para apurar y vigilar hasta las horas previas.

Chase Audige

Hay que recordar que este domingo el exterior estadounidense de pasaporte jamaicano no estuvo en pista, aunque no por un problema físico. El club de Los Guindos le dio permiso para estar con su familia en el funeral de su madre. Su disponibilidad es absoluta para estar en el Roig Arena con un papel importantísimo de cara a frenar a los exteriores del Real Madrid.

Así que esta es la complicada situación con la que van a llegar el Unicaja e Ibon Navarro a la Copa del Rey de Valencia 2026. Alberto, Tillie y Tyson son tres casos muy complicados, a la vez que esenciales para el rendimiento del equipo. La decisión llegará en función de los últimos entrenamientos, por lo que ahora mismo toca cruzar los dedos.