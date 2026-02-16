Así será la Copa del Rey de Valencia 2026: eliminatorias, fechas y horarios

Valencia da esta semana el pistoletazo de salida a la Copa del Rey 2026, la primera gran competición que acogerá el flamante Roig Arena en su temporada de inauguración. Más de 15.000 aficionados, baloncesto de primerísimo nivel, la atención de toda Europa y siete equipos que llegan a la ciudad del Turia para arrebatarle al Unicaja su trono: Real Madrid, Valencia Basket, Barça, Baskonia, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife y Asisa Joventut.

Cuadro Copa del Rey. / ACBPhoto

Eliminatorias

Valencia Basket y Joventut abrirán el telón el jueves 19 de febrero, a partir de las 18.00 horas. Es el gran reto del anfitrión -que no conquista el título desde 2002- contra el sueño de los Ricky Rubio, Ante Tomic, Cameron Hunt, Guillem Vives... La presión y la experiencia. El Roig Arena se estrenará con un partido que se vivió apenas hace una semana con victoria en el Olímpic de Badalona para la Penya y que tiene garantizado espectáculo al más alto nivel.

El Unicaja ganó la final de copa 2025 ante el Madrid. / ACBPhoto

Desde las 21.00 horas, la reedición de la final de la Copa del Rey de Gran Canaria 2025: Real Madrid-Unicaja. Aquel día, los de Ibon Navarro fueron muy superiores para alzar el tercer título copero de la historia de Los Guindos. El que llega ahora como campeón de la primera vuelta es el conjunto blanco, también con el precedente de haber jugado este domingo con victoria a su favor. Al equipo blanco ya se le escapó la Supercopa Endesa, no querrán repetir con la Copa, pero si alguien es capaz de sorprender en este torneo...

Ya el viernes, Baskonia-La Laguna Tenerife (18.00 horas). El conjunto vitoriano vuelve a la Copa después de perderse las dos últimas ediciones y lo hace como cabeza de serie, renacido en las manos de Paolo Galbiati. En el otro lado estará el conjunto de Txus Vidorreta, acostumbrado a pasar al menos una eliminatoria estos años. El factor físico, con dudas importantes en ambos equipos, puede ser decisivo.

Baskonia vuelve a la Copa después de dos ausencias consecutivas. / ACBPhoto

Cierran el ciclo de cuartos Barça y UCAM Murcia (21.00 horas), otro partido que también ha tenido un precedente muy reciente en el calendario, demasiado para el gusto de los entrenadores. Aquel día, Toni Nakic dejó la victoria en la pista universitaria. Valencia otorga un nuevo enfrentamiento de este cruce con la importante baja de Kevin Punter, lesionado en un duelo reciente de la Euroliga. Habrá que ver cómo se reponen ambos equipos en el Roig Arena.

Cruces finales

La primera semifinal, el ganador del Valencia-Joventut contra el ganador del Real Madrid-Unicaja, se celebrará el sábado a las 18.00 horas. La segunda, el ganador del Baskonia-Tenerife contra el del Barça-UCAM Murcia, tendrá lugar a las 21.00 horas. El Roig Arena acogerá su primera gran final, con todos los focos del baloncesto europeo, el domingo a las 19.00 horas.

Cuadro

JUEVES 19 DE FEBRERO

18:00 - Valencia Basket - Asisa Joventut. DAZN.

21:00 - Unicaja - Real Madrid. DAZN.

VIERNES 20 DE FEBRERO

18:00 - Kosner Baskonia - La Laguna Tenerife. DAZN.

21:00 - Barça - UCAM Murcia. DAZN.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

18:00 - Semifinal 1 (Ganadores de los cruces de cuartos del jueves). DAZN.

21:00 - Semifinal 2 (Ganadores de los cruces de cuartos del viernes). DAZN.

DOMINGO 22 DE FEBRERO

19:00 - Final (Ganador de semifinales). DAZN

Minicopa

La Fonteta también tendrá protagonismo esta semana con la celebración de la Minicopa Endesa desde el miércoles hasta el domingo, con el Unicaja como participante. Precisamente, el Valencia-Unicaja será el encargado de abrir el torneo.

El sábado se disputarán las semifinales a las 10.00 horas y 12.00 horas, además de otros encuentros posteriores para determinar el orden. El domingo será la lucha por el tercer y cuarto puesto (10.00 horas), mientras que el Roig Arena tendrá como aperitivo el domingo la finalísima de la Minicopa Endesa (13.00 horas).