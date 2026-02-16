La Opinión de Málaga se vuelca en el seguimiento del Unicaja en la Copa del Rey de Valencia 2026

La Opinión de Málaga también activa desde ya el «modo Copa del Rey». Durante toda la presente semana, hasta el final del torneo copero, el próximo domingo 22 de febrero, este diario se vuelca en el seguimiento de la Copa del Rey de Valencia 2026, que arranca el próximo jueves y en la que el Unicaja tiene su partido de cuartos de final, ese primer día, a partir de las 21 horas, frente al Real Madrid.

Unicaja y Real Madrid se volverán a ver las caras este jueves. / ACBPhoto

Digital y papel

Tanto en la edición digital https://www.laopiniondemalaga.es/unicaja/, como en la de papel, este diario dará cumplida cuenta de todo lo que pase desde estos días previos al arranque del evento copero hasta el final del mismo. La cobertura estará orientada de forma preferente hacia la participación del Unicaja, aunque muy pendientes también de los otros siete equipos participantes, en un torneo en el que los cajistas defienden el título logrado el año pasado en Gran Canaria 2025.

Trofeo de la Copa del Rey ACB, entre mandarinas del Mercado de Valencia / Aitor Arrizabalaga (ACB PHOTO)

En el centro de la noticia

A través de nuestro sitio web, ofreceremos previas y crónicas de todos los partidos, además de vídeo resúmenes de todo lo que pase en Valencia, junto a reportajes y entrevistas alrededor del evento. El objetivo es estar en todos los lugares en los que haya una noticia.

En directo, jugada a jugada

Los siete partidos que se jugarán en esta cita en el Roig Arena se podrán seguir, jugada a jugada, en nuestro sitio web, en el que podrán verse también las ruedas de prensa de Ibon Navarro y del resto de entrenadores de los equipos que jueguen contra el Unicaja.

Las redes sociales de La Opinión de Málaga y de la sección de Deportes también estarán pendientes de todo lo que pase en el Roig Arena, así como nuestras dos cuentas de X: @opiniondemalaga y @LOMA_Deportes.