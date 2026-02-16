Plan del Unicaja en la semana de la Copa del Rey: Entrenamientos, viaje a Valencia y atención a la prensa

El Unicaja ya está focalizado en la disputa de la Copa del Rey de Valencia 2026, que arranca el próximo jueves en el Roig Arena y donde el equipo cajista defiende el título logrado hace ahora un año en la cita de Gran Canaria 2025.

Por delante, una de las semanas más excitantes de la temporada, en la que el torneo del k.o y la fiesta copera asume todo el protagonismo. El Unicaja tiene una agenda muy apretada por delante.

Lunes

El Unicaja descansa este lunes, tras jugar el domingo partido de Liga contra el Real Madrid, precisamente su rival también en la eliminatoria de cuartos de final del próximo jueves, desde las 21 horas. Es habitual que el equipo tenga descanso siempre el día después de los partidos e Ibon Navarro no ha variado este timing.

Martes

El martes, el equipo se entrenará en sesión matinal. Previamente, Nihad Djedovic, Tyler Kalinoski y Olek Balcerowski atenderán a los medios en una rueda de prensa especial que el club suele realizar antes de los grandes acontecimientos de cada temporada. Será a partir de las 10 de la mañana en la sala de prensa del Martín Carpena.

Miércoles

El miércoles, el equipo viajará por la mañana a Madrid, para desde allí poner rumbo a la capital valenciana. Si los enlaces aéreos no fallan, el Unicaja aterrizará a las 16.15 horas en el aeropuerto de Valencia, siendo el primer equipo de los 8 participantes, sin contar al local Valencia Basket, en llegar a tierras levantinas.

La expedición verde y morada se trasladará directamente al Hotel Primus Valencia, cuartel general que la ACB ha elegido para todos los equipos que participan en esta Copa del Rey. Está previsto que justo al llegar, algún jugador atienda a la prensa. El Unicaja tiene pista asignada para entrenar desde las 19 a las 20.30 horas. El equipo hará allí la sesión de trabajo del día, ya que por la mañana no tiene tiempo para hacerla en el Palacio Martín Carpena.

Jueves

El día del partido, el equipo realizará la sesión previa de trabajo oficial en la cancha central del Roig Arena. La ACB ha dispuesto que el Unicaja entrene de 13 a 13.55 horas. Habrá, en la previa del inicio de la sesión de trabajo, una breve atención a los medios de uno o dos jugadores del equipo, desde las 12.45 horas.

Una vez finalice el entrenamiento, ya se iniciará la cuenta atrás definitiva hasta las 21 horas, horario en el que arrancará la eliminatoria de cuartos de final contra el Real Madrid.