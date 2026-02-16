Radiografía de los banquillos de la Copa de Valencia: Ibon Navarro, uno de los tres campeones

La Copa del Rey ya está a la vuelta de la esquina para el Unicaja y el resto de participantes que se darán cita a partir de este jueves en Valencia. Momento de análisis, de hacer cábalas y de contar las horas para que el balón vuelva a lanzarse al aire en el Roig Arena, en uno de los torneos más esperados de cada temporada. Además del equipo malagueño, Real Madrid, Valencia Basket, Barça, Baskonia, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife y Joventut pelearán por hacerse con trofeo en la ciudad del Turia. Analizamos el papel en el torneo de los hombres que los dirigirán desde los banquillos.

Ibon Navarro, bicampeón

El entrenador del Unicaja es uno de los tres técnicos presentes en la cita que sabe lo que es ganar la Copa del Rey. Y por partida doble. Lo ha conseguido con el equipo verde y morado en 2023 y 2025. Es ya un 'veterano' en el torneo. Ha estado como entrenador principal en cuatro ocasiones, y ha ganado dos. Se estrenó con el MoraBanc Andorra en la Copa de 2020 de Málaga, donde fue eliminado, precisamente, por el Unicaja en semifinales. Esta será su cuarta Copa a los mandos de los malagueños.

Su balance total en el torneo es de siete victorias y dos derrotas en nueve partidos. Tiene el mejor promedio de triunfos de los presentes en la cita (77,8%). Además, está en el elenco histórico de los nueve entrenadores que han conseguido ganar más de un título de Copa ACB.

Ibon Navarro celebra con la afición en el aeropuerto de Málaga la Copa de 2023. / EFE

Scariolo y Pascual, los otros 'expertos' en ganar la Copa

Los entrenadores del Real Madrid y el Barça son los otros entrenadores que ya han podido levantar la Copa en sus carreras como entrenadores. Por un lado, Sergio Scariolo, ex del Unicaja y aplaudido de nuevo este pasado domingo en el Carpena, está igualado con Ibon a títulos en este torneo: ganó en 1999 con el Baskonia y en 2005 con el Unicaja. Su balance en el torneo de nueve partidos ganados y ocho perdidos. Será su 11ª Copa

Xavi Pascual, a cargo del Barça, es el entrenador más laureado de los presentes en esta Copa 2026. Ha conquistado tres veces el trofeo: 2010, 2011 y 2013, siempre con el equipo azulgrana. De los ocho, es el que más encuentros coperos ha dirigido (21), con un bagaje de 16 triunfos y cinco derrotas. Será su novena Copa.

Pedro Martínez, anfitrión

Uno de los principales aspirantes al título en esta cita es el Valencia Basket de Pedro Martínez. Es uno de los entrenadores con más experiencia del baloncesto español en la Copa. Un torneo que históricamente la ha sido esquivo. Solo 3 victorias en 17 partidos. Ha dirigido en el torneo a Valencia Basket, Manresa, Gran Canaria, Girona y Baskonia. Su mayor logro, una final en 2017 a los mandos del equipo taronja. Cayó 97-95 frente al Real Madrid.

Txus Vidorreta, un clásico

A la zaga de Xavi Pascual, con 20 partidos en Copa, está Txus Vidorreta. Ha estado presente con cinco equipos distintos: Bilbao Basket, Alicante, Estudiantes, Valencia y Tenerife. Su balance es de ocho victorias y 12 derrotas. Su mejor actuación fue en 2023: alcanzó la final y la perdió frente al Unicaja en Badalona.

Sito Alonso, de nuevo con la revelación

Sito Alonso llega a una nueva cita copera con un UCAM Murcia que vuelve a ser la revelación de la temporada en la Liga Endesa. Será su novena Copa. En las ocho anteriores dirigió a Gipuzkoa Basket, Bilbao Basket, Baskonia y el propio equipo murciano. Tres victorias y ocho derrotas para él.

Miret, segunda oportunidad

Dani Miret vivirá su segunda experiencia en la Copa. Segundo año consecutivo que ha clasificado al Joventut para el torneo del KO. La pasada temporada no pasó de cuartos de final. Se topó con el Unicaja y perdió 100-83. Llega como tapado, pero con ganas de darle guerra al anfitrión.

Noticias relacionadas

Galbiati, el debutante

El único debutante en el torneo. Será su primera Copa del Rey y lo hará al frente del banquillo del Baskonia. Nunca ha vivido el torneo español siendo protagonista, pero viene de ganar la copa italiana la pasada temporada con el Dolomiti Energia Trento.