El Unicaja aparca la Liga Endesa y activa el "modo Copa del Rey"

Unicaja y Real Madrid se vieron este domingo las caras en el Palacio Martín Carpena y volverán a citarse el próximo jueves, en el Roig Arena, en los cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia 2026, a partir de las 21 horas.

El equipo verde aparca desde ya su chip liguero, para centrar todos sus esfuerzos en una nueva edición copera a la que llega como vigente campeón, tras su espectacular victoria de hace ahora un año en la edición de Gran Canaria 2025. Esta vez, el sorteo le ha puesto nada menos que al líder de la Liga Endesa en el cruce de cuartos de final, lo que convierte esta Copa en una especie de "más difícil todavía" para los cajistas.

Eliminatoria de Copa Real Madrid-Unicaja / ACBPhoto-Aitor Arrizabalaga

Más victorias que sensaciones

El conjunto verde aterrizará este jueves en Valencia con 13 victorias en la clasificación liguera. Cifras que le colocan entre los mejores de la ACB, aunque las sensaciones sean menos contundentes que los resultados. Las bajas tampoco ayudan a pensar en el milagro de poder ganar al Real Madrid en el duelo del jueves.

Semana especial

A partir de ya, el equipo se prepara para vivir una semana muy especial, que tendrá el miércoles el desplazamiento hasta la capital valenciana. Antes, este martes, en el Martín Carpena, el equipo trabajará por primera vez preparando la defensa del título de la Copa del Rey 2025 de Gran Canaria.

Noticias relacionadas

El Unicaja celebra su título en Gran Canaria. / ACBPhoto

Horario de los partidos

Muy corta se hará la espera, ya que el Unicaja debuta el primer día de la competición, el jueves 19, a partir de las 21 horas. Será el segundo partido de la jornada, tras el Valencia Basket-Joventut, que abrirá el torneo desde las 18 horas. El viernes 20, se jugarán las otras dos eliminatorias de cuartos de final. Desde las 18 horas, Baskonia y La Laguna Tenerife jugarán su duelo, mientras que Barça y UCAM Murcia disputarán el último enfrentamiento de cuartos, a partir de las 21 horas. Todos los partidos, por supuesto, en el flamante Roig Arena de la capital valenciana.