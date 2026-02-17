Las cifras de la Copa del Rey Valencia 2026

La Copa del Rey de Valencia arranca este jueves en el Roig Arena. El Unicaja y su afición se encontrará en la capital del Turia una gran edición copera en la que, como siempre, se batirán varios registros.

Más de 10.000 visitantes tomarán Valencia

La Copa del Rey de Valencia batirá todos los récords de visitantes: más de 10.000 personas acudirán al evento desde fuera de la provincia, superando cualquier marca anterior. Aficiones de todos los rincones, con representación de seguidores de los 18 clubes, tomarán Valencia y darán más color que nunca a la Copa del Rey.

90.000m2 de Fan Zone

Valencia disfrutará de un espacio copero sin precedentes: la Fan Zone se vivirá en el parque que conecta el Roig Arena con la Fonteta, donde se disputa la Minicopa Endesa, para más de 90.000m2 de baloncesto y diversión, una dimensión equivalente a 250 canchas de baloncesto. La Fan Zone contará con conciertos de la mano de Endesa, dos pistas de basket y actividades y concursos pensados para los visitantes y para todos los valencianos. Y cómo no, será el espacio donde empezará el siempre inolvidable encuentro de aficiones el sábado 21 a las 12h.

DAZN: Casi 60 horas de Copa del Rey y Minicopa Endesa

La apuesta de DAZN por la Copa del Rey es total: con casi 60 horas en directo, hará la cobertura más amplia de la historia del evento. Cada día conectará con el Roig Arena una hora antes del inicio y emitirá siete horas sin interrupciones hasta despedirse 45 minutos después del último partido, en retransmisiones que se podrán ver también en Movistar+ y Orange TV a través de DAZN. Y desde el miércoles, todos los partidos de Minicopa Endesa en directo, completando una parrilla única y llena de protagonistas. La realización televisiva de la Copa del Rey, a cargo de TBS para la ACB, será de 18 cámaras y tendrá también una personalización de 5 cámaras adicionales para DAZN.

La Copa tendrá la cobertura internacional más amplia

La competición seguirá creciendo en impacto internacional con una mayor cobertura en países estratégicos y la retransmisión en hasta 153 territorios de cinco continentes: Europa, África, América, Asia y Oceanía. Así, la Copa se podrá ver a 12.000 kilómetros de Valencia, desde Tokio, al este, al Cabo de Hornos en Chile, al suroeste.

Roig Arena, un recinto espectacular

Tras los partidos ligueros y europeos del Valencia Basket, la Copa del Rey será el primer gran evento de baloncesto que se vivirá en el Roig Arena. Inaugurado este septiembre gracias al compromiso de Juan Roig, el recinto valenciano es uno de los más espectaculares de Europa (si no el que más), aumenta de forma notable el aforo de las últimas ediciones coperas y ofrece una nueva dimensión audiovisual con 1.700m2 de pantallas LED.

Conciertos de DJ Nano, La M.O.D.A… ¡y más de la mano de Endesa!

La música volverá a ser protagonista de la mano de Endesa. En el descanso de la final sonará La M.O.D.A., grupo que transmite autenticidad y pasión en cada canción, y en el de la segunda semifinal DJ Nano, considerado uno de los mejores DJ de España. Precisamente, DJ Nano se unirá a ELE DJ, Ella pincha sola y Kid Rizzo actuando en el stand de Endesa en la Fan Zone, donde también viviremos conciertos de los grupos emergentes La Azotea y La Última Copa, ganadores del concurso Endesa Play.

Noticias relacionadas

Minicopa Endesa, donde nacen las estrellas

La 22ª edición de la Minicopa Endesa será especial: se jugará desde el miércoles al sábado en un pabellón histórico como la Fonteta y la gran final en el Roig Arena, y se podrá ver íntegramente por DAZN y el canal de Youtube de la ACB. Además, Esport3 retransmitirá también las semifinales y la final. La Minicopa Endesa será una oportunidad para disfrutar en la pista o por televisión de un evento en el que hemos visto por primera vez a Ricky Rubio, Doncic, Wembanyama o Pradilla, entre los 130 jugadores que han debutado en la élite.