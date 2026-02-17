Horarios y televisión
Copa del Rey de baloncesto 2026: partidos, horarios y dónde ver por televisión
Unicaja, Real Madrid, Barça, Baskonia, Valencia Basket, Tenerife, UCAM Murcia y Joventut pelearán desde este jueves por el título copero en el Roig Arena
La Copa del Rey de baloncesto 2026 ya está aquí. Desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de febrero, el Roig Arena de Valencia acoge una nueva edición del torneo del KO en la que ocho equipos -Unicaja, Real Madrid, Barça, Valencia Basket, Baskonia, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife y Joventut- pelearán por hacerse con el primer título de prestigio de la temporada.
Televisión
Durante cuatro días, el Roig Arena será el epicentro del baloncesto español y llamará la atención del mundo del deporte en general. En el pabellón valenciano se darán cita miles de espectadores cada jornada, incluidos ojeadores de todas partes del mundo. Es una cita que nadie quiere perderse, pero para los que no tengan el privilegio de vivirlo in situ, siempre quedará la televisión.
Esta edición de la Copa del Rey se emitirá íntegramente y en exclusiva en DAZN. Ofrecerá los siete partidos en directo para todos los usuarios que tengan contratado alguno de los planes que incluyan el baloncesto español. Además, DAZN llegó a acuerdos con plataformas como Movistar+ y Orange para incluir su canal de baloncesto y los que estén disfrutando de la Liga Endesa -en función de la tarifa contratada- también podrán ver la Copa.
Partidos y horarios
Cuartos de final
Jueves 19
Valencia Basket - Joventut. 18.00 horas.
Real Madrid - UNICAJA. 21.00 horas.
Viernes 20
Baskonia - La Laguna Tenerife. 18.00 horas.
Barça - UCAM Murcia. 21.00 horas.
Sábado 21
Semifinal 1 (VAL-JOV vs RMA-UNI). 18.00 horas
Semifinal 2 (BAS-TEN vs BAR-MUR). 21.00 horas.
Domingo 22
Final. 19.00 horas.
