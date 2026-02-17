Copa del Rey de baloncesto 2026: partidos, horarios y dónde ver por televisión

La Copa del Rey de baloncesto 2026 ya está aquí. Desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de febrero, el Roig Arena de Valencia acoge una nueva edición del torneo del KO en la que ocho equipos -Unicaja, Real Madrid, Barça, Valencia Basket, Baskonia, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife y Joventut- pelearán por hacerse con el primer título de prestigio de la temporada.

Televisión

Durante cuatro días, el Roig Arena será el epicentro del baloncesto español y llamará la atención del mundo del deporte en general. En el pabellón valenciano se darán cita miles de espectadores cada jornada, incluidos ojeadores de todas partes del mundo. Es una cita que nadie quiere perderse, pero para los que no tengan el privilegio de vivirlo in situ, siempre quedará la televisión.

Esta edición de la Copa del Rey se emitirá íntegramente y en exclusiva en DAZN. Ofrecerá los siete partidos en directo para todos los usuarios que tengan contratado alguno de los planes que incluyan el baloncesto español. Además, DAZN llegó a acuerdos con plataformas como Movistar+ y Orange para incluir su canal de baloncesto y los que estén disfrutando de la Liga Endesa -en función de la tarifa contratada- también podrán ver la Copa.

Partidos y horarios

Cuartos de final

Jueves 19

Valencia Basket - Joventut. 18.00 horas.

Real Madrid - UNICAJA. 21.00 horas.

Viernes 20

Baskonia - La Laguna Tenerife. 18.00 horas.

Barça - UCAM Murcia. 21.00 horas.

Sábado 21

Semifinal 1 (VAL-JOV vs RMA-UNI). 18.00 horas

Semifinal 2 (BAS-TEN vs BAR-MUR). 21.00 horas.

Domingo 22

Final. 19.00 horas.