López Nieto ve paralelismos entre la inminente Copa del Rey de Valencia 2026 y aquella gloriosa de Badalona 2023

La cuenta atrás para la Copa del Rey ya late en clave verde. En La Ponderosa Playa, escenario de una previa con aroma a ritual, el Unicaja alimentó de la mano de Radio Marca, con presencia también de La Opinión de Málaga, su particular superstición con el ‘pulpito’ como símbolo: un gesto para conjurar dudas y empujar al equipo hacia el objetivo que no se esconde, repetir título en Valencia tras el logrado la pasada temporada en Gran Canaria y hace tres en Badalona.

Ambición verde

El ambiente y el mensaje quedaron reforzados este martes en el programa especial de Radio Marca Málaga, donde el club de Los Guindos tomó el micrófono con una presencia de peso. Antonio Jesús López Nieto, Juanma Rodríguez y Carlos Cabezas participaron en una entrevista marcada por el inminente torneo de Valencia.

El presidente fue directo con el destino: el Unicaja viaja “a por el título”. Y para explicar el punto de partida, tiró de memoria reciente: «Llegamos en un momento parecido al de Badalona», recordó, en alusión a la Copa de 2023, cuando el equipo aterrizó tras dos derrotas consecutivas en Liga y terminó levantando el trofeo. La comparación no pretende maquillar nada, pero sí situar el contexto: un equipo que no llega perfecto puede, sin embargo, crecer en el torneo.

Balance de la temporada

En su balance del curso, López Nieto defendió la fotografía global frente a la comparación constante con una campaña anterior “extraordinaria”: “Si ves cómo estamos en la clasificación de la ACB, vivos en la BCL y clasificados para la Copa, estamos en el sitio”, argumentó, insistiendo en que el recuerdo de los éxitos recientes puede distorsionar la percepción. Para ilustrarlo, recurrió al espejo del fútbol y el Málaga CF: cuando el listón sube demasiado, cualquier temporada “normal” parece insuficiente… hasta que se entiende lo frágil que es la élite.

Derrota de detalles

Eso sí, el presidente no escondió el enfado por el tropiezo del domingo ante el propio Real Madrid, su rival copero este próximo jueves: “Me cabreé mucho porque lo perdimos nosotros”, dijo, poniendo el acento en los detalles que suelen sentenciar partidos igualados: fallos desde la línea de tiros libres, pérdidas y una última posesión que pudo cambiar el desenlace. No fue, en sus palabras, una “dulce derrota”.

Temporada con problemas

En su análisis, el Unicaja transita una “temporada de cambios”, condicionada también por lesiones y por una plantilla con piezas nuevas. El año pasado, recordó, fue “un tope de excelencia”, y ni siquiera los presupuestos más altos están a salvo de errar. Aun así, subrayó una idea que define el carácter del grupo: el equipo sabe trabajar los partidos, aunque esta vez no siempre pueda romperlos pronto como antes.

NBA Europa

López Nieto también abrió foco sobre el debate que sobrevuela el baloncesto europeo: el proyecto de la NBA en Europa. Con realismo, señaló que el Unicaja no entraría como franquicia, sino “por méritos deportivos”, y expresó su deseo de que exista entendimiento entre Euroliga y FIBA para evitar un modelo dividido.

Futuro de Ibon Navarro

En cuanto al banquillo, dejó un mensaje de tranquilidad: “Confío plenamente en que Ibon Navarro estará con nosotros la temporada que viene”, afirmó, elogiando su perfil humano y su lealtad.

Objetivo: Valencia 2026

Con Valencia en el horizonte, el discurso final se resumió en una idea simple y reconocible: en la Copa no se elige el día. No hay vendettas ni cálculos, solo partidos que se juegan con todo. Y en esa “aglomeración de buenos sentimientos” que, a su juicio, representa el torneo, el Unicaja se presenta con un amuleto, una convicción y unos antecedentes que invitan a creer.