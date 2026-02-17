El Unicaja se conjura por la Copa del Rey en busca de "repetir título" sin ser favoritos

Día de rueda de prensa en el Unicaja antes de viajar este miércoles rumbo a Valencia. Nihad Djedovic, Tyler Kalinoski y Olek Balcerowski fueron los protagonistas de una conjura en la que la idea está clara antes de enfrentarse contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey: sin considerarse favoritos "todo el mundo tiene en mente que vamos a intentar repetir título".

Problemas físicos

La primera preocupación es física, aunque hay alguna buena noticia. El polaco reconoció estar "bastante mejor" del tobillo y del gemelo, aprovechándose estos días para volver a estar al 100%. El estadounidense apuntó al hombro y a la mano, "pero estoy bien más o menos" asumió en español. Augustine Rubit también mejora después de forzar para estar el domingo. Así que todas las dudas se quedan en el trío Alberto Díaz, Tyson Pérez y Killian Tillie.

Sensaciones y favoritismo

Ese es el complicado momento físico con el que el Unicaja se planta en el Roig Arena, pero la ilusión sigue estando ahí. "Todo el mundo tiene en mente que vamos a intentar repetir título. Hay bastantes lesionados, pero todos vamos a intentar ganar", explicó Balcerowski y apuntó Djedovic: "Estamos motivados, tenemos que celebrar que estamos en la Copa. Es en un torneo maravilloso, el mejor de Europa. Vamos a pelear. No somos los favoritos, hay equipos que tienen escrito ganar. No nos van a esperar 10.000 personas fuera del pabellón si perdemos. Hemos enfrentado cada Copa así y lo vamos a seguir haciendo".

Olek Balcerowski reconoció estar recuperado de sus problemas físicos. / Unicajabfotopress/M.Pozo

"No nos consideramos favoritos en ninguna competición. Es una temporada muy rara. Empezamos con cuatro nuevos, ahora van por siete. Cuando empezamos a hacer algo bueno, se lesiona alguien. Puedo decir que tenemos mucha energía positiva para empujar hacia delante, para alcanzar nuestros niveles máximos. Los jugadores son muy buenas personas, peleamos cada día y no es fácil cuando no tienes a tres/cuatro jugadores importantes en plantilla. Si somos favoritos o no, esa pregunta es para Madrid, Barça y Valencia. Tengo 36 años y me alegro mucho de estar otra vez en la Copa", añadió el bosnio.

Precedente en el Carpena

Este Real Madrid-Unicaja llega, precisamente, después del Unicaja-Real Madrid de Liga Endesa. "Sabemos que no necesitamos motivación extra con el Madrid. Hemos jugado muchas finales, sabemos que va a ser muy duro. Tenemos la misma motivación que el domingo, confianza en el grupo", valoró Kalinoski antes de analizar el problema de los tiros libres: "Tenemos que tener confianza en lo que vamos a hacer, no tenemos que tener miedo a fallar".

Los jugadores del Unicaja saludan a la 'marea verde' este domingo después del Real Madrid. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Esta última experiencia del Carpena parece servir de aprendizaje dentro del vestuario, según analizó Djedovic: "Claro que es difícil perder dos partidos cuando estás de 14 y 16 al descanso, pero hemos jugado un buen baloncesto. Lo hicimos sin tres o cuatro jugadores de rotación, se notó la falta de energía. Nos quedamos con cosas positivas. Hay que jugar 40 minutos contra ellos y sabiendo que podemos jugar contra los grandes. La primera parte fue maravillosa. Pocas cosas hubiéramos hecho mejor, pero sí tenemos que tener un par de jugadores más en la rotación".

Análisis del Madrid

La clave del bosnio pasa por "no darles confianza". "Es un equipo de jugadores grandes. Son detalles pequeños a los que hay que estar atentos en cada momento. No vamos a cambiar la idea de juego, tampoco ellos. La concentración durante los 40 minutos es uno de los puntos a mejorar".

Aunque Balcerowski no perdió la oportunidad cuando se le cuestionó sobre el arbitraje y la secuela de la cita en el Carpena: "Son seres humanos y se pueden equivocar. No podemos cambiar la decisión. Tenemos que centrarnos en lo nuestro. Sabemos que el arbitraje es un poco diferente contra el Madrid. Nosotros iremos a lo nuestro sin pensar en nada".

Así que el reloj empieza a descontar las últimas horas previas a la Copa. La situación el Unicaja sigue a la espera de los lesionados. Djedovic prefiere que el Madrid vaya con todo: "Si quitas a uno, otro mete 20 puntos. Es una plantilla de 15 jugadores extraordinarios. Hezonja, Lyles, Campazzo, Deck y Maledon... Mejor que jueguen todos y se peleen por la pelota".