Unicaja: Zaragoza 2005, Badalona 2023, Gran Canaria 2025 y... ¿Valencia 2026?

El Unicaja busca esta semana defender el aún vigente trono de la Copa del Rey y sumar a su palmarés el cuarto título copero. El flamante Roig Arena acoge, desde el jueves 19 hasta el domingo 22, una edición en la que hay candidatos muy serios y también aspirantes competitivos a dar la gran sorpresa. El objetivo de los de Ibon Navarro es repetir los éxitos de Zaragoza, Badalona y Gran Canaria, las dos últimas en solo tres años, dos espejos a los que mirarse esta semana en Valencia.

Zaragoza 2005

El Unicaja es un equipo al que siempre le ha gustado darle una emoción muy especial a la conquista de sus Copas del Rey. Y es que el conjunto cajista ganó la Copa de 2005 en Zaragoza después de clasificarse para estar en la ciudad maña en la última jornada, de rebote y casi sin esperarlo. Lo demás... ya nos acordamos todos.

El Unicaja consiguió en 2005 su primer título de la Copa del Rey. / La Opinión

El Unicaja empezó su periplo ganando al Etosa Alicante (79-62), que llegaba como cabeza de serie a aquellos cuartos de final. También era favorito aquel Valencia de Montecchia, Rakocevic, Oberto o Tomasevic y el partido de semifinales acabó con victoria verde y morada (90-82). En la final esperaba el Real Madrid de Bozidar Maljkovic. El equipo verde, entrenado entonces por Sergio Scariolo, contra el entrenador con el que el Unicaja había empezado a saborear la gloria. Y ahí, en un partido inmejorable (76-80), se empezó a forjar una historia maravillosa entre el Unicaja y la Copa del Rey.

Con más de 1.000 aficionados cajistas en las calles de Zaragoza y con un Jorge Garbajosa imperial -MVP con 15.6 puntos de media-, se puso la semilla al trienio mágico de un equipo legendario que después fue campeón de Liga en 2006 y jugó la Final Four de la Euroliga en 2007.

Badalona 2023

Si la de Zaragoza estuvo marcada por la emotividad de ser la primera, lo vivido en Badalona hace ahora tres años fue épico. Nadie olvida lo que es ganar un título y mucho menos lo hace el Unicaja después de hacer historia en el Olimpic de Badalona en esa edición de 2023. La pizarra de Ibon, los dos tiros libres fallados de Laprovittola, el clínic de Kravish y Osetkowski frente a Tavares o la segunda parte de Carter y Kalinoski frente al entonces Lenovo Tenerife.

El equipo cajista aterrizaba en la pista del Joventut para jugar los cuartos de final contra el Barça, al que nunca le había ganado en Copa. Y lo hizo en una prórroga espectacular (87-89). El siguiente paso era el Real Madrid. Nadie en la historia le había ganado a los dos 'grandes' en la misma edición copera. Y el Unicaja lo hizo (82-93). En una final apasionante, Alberto y Brizuela alzaron la Copa tras superar al Tenerife (80-83). Se coronó Tyson Carter como MVP, pero lo cierto es que fue la consagración de un equipo en mayúsculas que empezaba a maravillar al mundo del baloncesto.

Gran Canaria 2025

El tercer llegó de forma muy especial, puede que la más arrolladora de las tres. Pese a disputar la Copa como campeón de la primera vuelta, lo cierto es que el equipo malagueño llegaba con algunas dudas después de perder en las pistas del Bàsquet Girona y el Río Breogán en las semanas previas. Además, con la lesión de Melvin Ejim. Sin embargo, tres exhibiciones frente a Joventut (100-83), La Laguna Tenerife (90-83) y Real Madrid (93-79) permitieron alzar el segundo título copero en tres años.

Kravish y Kalinoski, en la celebración de Gran Canaria 2025. / ACBPhoto

Los de Ibon Navarro se pusieron el mono de trabajo para ir dando pasos hacia delante. Osetkowski, que había tenido problemas durante la primera mitad de temporada, sumó 18 puntos y siete rebotes ante la Penya. El partido ante los de Txus Vidorreta fue la viva imagen de ese Unicaja: secundarios como Alberto Díaz o Sima, con 20 y 24 de valoración, respectivamente, sirvieron en bandeja el pase a la final y ahí Perry y Taylor se desataron para volver a ganar.

¿Valencia 2026?

¿Y el cuarto? ¿Llegará en la primera gran competición del Roig Arena? Lo tienen difícil los de Ibon Navarro, muy tocados físicamente, pero nadie se atrevería a pronosticar en contra de los malagueños después de las últimas ediciones de la Copa del Rey. En un torneo tan corto, todo es posible y la oportunidad de revalidar el trono está ahí. Primero, ante el Real Madrid.