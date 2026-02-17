Valencia 2026: cuarta Copa del Rey seguida para el Unicaja

El Unicaja ya tiene asegurada su presencia en la Copa del Rey de Valencia. Lo hizo en la victoria ante el Covirán Granada, en la penúltima jornada liguera de la primera vuelta, celebrando el pase matemático para la gran fiesta del baloncesto español, que este año 2026 tendrá su sede en el imponente Roig Arena de Valencia, entre el 19 y el 22 del próximo mes de febrero.

Ausencia en Granada 2022

La clasificación del equipo cajista para esta próxima Copa de 2026, aunque parezca algo normal, lo cierto es que es «solo» la cuarta consecutiva para el Unicaja, ya que la campaña 2021/2022, el equipo verde se quedó fuera de los 8 mejores en la clasificación al final de la primera vuelta y tocó ver por televisión aquella cita de Granada 2022.

Las cosas han cambiado mucho en estas últimas cuatro temporadas, para suerte de la afición verde y morada. El club de Los Guindos, con su presencia en Valencia 2026, confirma una tendencia que ya no admite discusión: la Copa ha dejado de ser una aspiración eventual para los verde y morados para convertirse en un escenario habitual y, además, bastante favorable. Y es que el Unicaja ha logrado dos títulos en las últimas tres ediciones, por lo que se puede hablar de torneo fetiche para Ibon Navarro y sus jugadores.

Badalona 2023, el punto de inflexión y principio de todo

La Copa del Rey de Badalona 2023 marcó un antes y un después. Aquel título no fue uno más: fue el primer gran trofeo del proyecto cajista liderado por Ibon Navarro, el que dio forma definitiva a una identidad reconocible basada en la intensidad, el juego colectivo y la profundidad de plantilla. Fue un triunfo que abrió una etapa que ya es historia del club. Y es que desde entonces, el Unicaja ha levantado siete títulos en menos de tres años naturales, una cifra que sitúa a este equipo como uno de los más exitosos del baloncesto español reciente y que explica por qué cada cita copera se afronta ahora desde la ambición, no desde la ilusión pasajera.

Alberto Díaz, el día que el Unicaja ganó la Copa en Badalona. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Málaga 2024, otra vez la maldición del Carpena

El Unicaja, en su mejor etapa deportiva de la historia, siendo un equipo competitivo y multicampeón, fue incapaz de superar esa «maldición» que acompaña al Martín Carpena a la hora de la disputa de grandes títulos. Los verdes defendían el título logrado en Badalona 12 meses antes, pero fueron incapaces de pasar ni siquiera de cuartos de final. El Tenerife, un viejo enemigo íntimo, ganó 83-91 en el primer cruce a los cajistas, dejando helada a la afición cajista.

Gran Canaria 2025, otra vez campeones

Dos años después de Badalona, el Unicaja volvió a tocar techo en la Copa del Rey de Gran Canaria 2025. Aquel triunfo confirmó que lo ocurrido en 2023 no había sido un pico aislado, sino la consolidación de un modelo competitivo. Ganar dos de las últimas tres Copas es un registro reservado solo a los «grandes» del baloncesto español.

En el Gran Canaria Arena, el Unicaja disputó un fin de semana glorioso, jugando un baloncesto de primer nivel y demostrando su infinita competitividad.

El Unicaja ganó la Copa del Rey de Gran Canaria 2025 / ACBPhoto

Valencia 2026: nuevo reto

La Copa de Valencia 2026 tendrá un matiz especial: el Unicaja viajará como campeón defensor. Esa condición cambia el foco y eleva el nivel de exigencia, pero también certifica el estatus adquirido por el equipo malagueño en el panorama nacional. Es obvio que los cajistas no serán favoritos esta vez en el Roig Arena, en una cita en la que el anfitrión Valencia Basket y los siempre aspirantes Real Madrid y Barça serán los principales candidatos al título copero. Pero ir de tapado tampoco parece un problema para este Unicaja capaz de todo.

Una dimensión histórica

La magnitud de esta etapa reciente se entiende mejor al mirar atrás. En casi 50 años de historia, el Unicaja solo había ganado una Copa del Rey antes de este ciclo: la de Zaragoza 2005. Durante dos décadas, el torneo fue un obstáculo recurrente, con numerosas eliminaciones en cuartos de final, algún pase aislado a semifinales y dos finales sin premio: Madrid 2009, con derrota en la prórroga contra el Tau Vitoria, y Málaga 2020, en la que no tuvo ninguna opción ante el Real Madrid.

Ahora, el Unicaja quiere más. Será muy difícil volver a levantar el título, pero seguro que ninguno de los favoritos lo querrá como rival en el sorteo del lunes 19 en Valencia.