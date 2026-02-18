El estado físico de Alberto, Tillie y Tyson para la Copa: "Elegiremos al que esté menos indisponible"

El Unicaja e Ibon Navarro siguen con su particular encaje de piezas para completar la convocatoria de 12 jugadores de este jueves frente al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. No hay novedades con Alberto Díaz, Killian Tillie y Tyson Pérez, no hay ningún nombre propio ni que se haya descartado al 100% ni que tampoco pueda estar y el técnico vitoriano lo tiene claro: "Elegiremos al que esté menos indisponible".

Ibon Navarro compareció este miércoles en rueda de prensa, aunque no pudo dar grandes noticias sobre lo que va a ser el róster presente en el Roig Arena: "No hay mucha novedad. Los que no disputaron el partido del domingo siguen sin estar disponible. Esperaremos al último momento. Elegiremos al que esté menos indisponible y tomaremos una decisión. No tendrán un papel muy protagonista. Seguimos siendo los 10 del otro día más Chase".

Último entrenamiento en Valencia

La palabra la tendrá Valencia, el escenario de la Copa del Rey. El Unicaja es el primer equipo en llegar a la ciudad del Turia y entrena esta misma tarde en tierra taronja. Será el último entrenamiento que tenga antes de competir contra el Real Madrid. El jueves, en la sesión de por la mañana, habrá sesión de tiro y será ahí cuando el cuerpo técnico decida quién de Alberto, Killian y Tyson puede estar disponible.

Así que todos los contratiempos posibles siguen en pie de cara a jugar el jueves a partir de las 21.00 horas. Quien llegue de los tres no va a poder ocupar un papel imprescindible... al menos en principio. No es el escenario ideal hacerlo contra un equipo tan físico como el Real Madrid, pero el Unicaja e Ibon Navarro buscan un cuerpo más que pueda darle algo de energía para llegar con opciones hasta el último minuto.