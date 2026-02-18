¿Qué dicen las apuestas sobre la Copa del Rey de Valencia 2026?

Todo está dispuesto para que la Copa del Rey de Valencia 2026 dé el pistoletazo de salida este jueves, a partir de las 18.00 horas, en el flamante Roig Arena. Real Madrid, Valencia Basket, Barça, Baskonia, UCAM Murcia, Unicaja, La Laguna Tenerife y Asisa Joventut son los ocho aspirantes al título con la defensa de los de Ibon Navarro de su trono copero. ¿Qué dicen casas de apuestas como William Hill, Bwin, Sportium o Codere? ¿Hay un favorito claro?

Cuartos de final

La eliminatoria más desigualada parece ser el Valencia-Joventut. La victoria taronja se paga a alrededor de 1.15 euros por los 5.50 de la Penya. Hay que tener en cuenta que el anfitrión no gana la Copa desde 2002, pero tienen claro que los de Pedro Martínez tendrán vida durante más de una ronda. En el otro lado, no convence tanto la experiencia en partidos eliminatorios de Ante Tomic, Ricky Rubio, Guillem Vives, Adam Hanga...

En otro escalón se encuentran el Real Madrid-Unicaja y el Barça-UCAM Murcia. La victoria de los dos equipos de Euroliga se paga a 1.30 euros por los 3.50 de sus rivales. Cajistas y blaugranas llegarán muy tocados físicamente. Hay que recordar que las apuestas también desconfiaban de los malagueños en Badalona e hizo historia el Unicaja para volver a ganar la Copa 18 años después. Ahora defiende su trono.

El Roig Arena ya espera a los ocho equipos clasificados. / ACBPhoto/A. Arrizabalaga

Así que la más pareja resulta ser el Baskonia-La Laguna Tenerife. En Vitoria, que vuelven a esta competición después de dos años ausentes, han perdido a Khalifa Diop por lesión, además de tener entre algodones a Markus Howard y a Rodions Kurucs y desde las islas apuntan a que sería "un milagro" que Marcelinho Huertas pudiera llegar a los cuartos de final. Otro cruce que podría decantarse por el estado físico.

Campeón

Más discordancia hay para elegir al campeón. Se impone el Real Madrid con autoridad por delante de Barça y Valencia, cambia el orden según la casa de apuesta. Tampoco existe unanimidad conforme a lo que viene después, aunque sí es evidente el salto. Hay lugares en los que se paga el trofeo del Unicaja a 9.00 euros, mientras que en otros pasa por 21.00. Suele ser el cuarto o el quinto en la clasificación, alternándose con Baskonia. Por debajo, Joventut, UCAM y Tenerife.

Pronósticos de los aficionados

Los que no confían prácticamente nada en lo externo a la Euroliga son los aficionados. Le dan un 86.4% de victoria al Valencia frente al Joventut, 84.7% al Madrid contra el Unicaja, 75.4% al Baskonia ante el Tenerife y del 69.4% al Barça contra el UCAM. De hecho, es el equipo de Ibon Navarro a uno de los que le dan menos porcentaje de ser campeón, solo del 5.1%. "Me parece muy lógico", confesaba el vitoriano en rueda de prensa.

Noticias relacionadas

Le dan al Madrid un 34.2% de ser campeón, seguido de Valencia (26.8%), Barça (13%), Baskonia (9.2%), UCAM (5.3%), Joventut (5.3%) y Tenerife (1%). La última palabra la tendrá el baloncesto y el vigente campeón aún tiene mucho que decir.