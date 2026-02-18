¿Por qué la Copa del Rey de baloncesto es un referente a nivel mundial?

Este jueves arranca la Copa del Rey 2026 en Valencia y los aficionados de los ocho equipos clasificados y amantes del baloncesto en general ya calientan motores para volver a vivir uno de los torneos más atractivos del mundo del deporte. Ocho clubes, ocho aficiones, peleando por un título durante cuatro días en un mismo escenario. La Copa es, sin duda, un trofeo de éxito, que intenta ser replicado en diferentes países y en otras disciplinas deportivas por muchos motivos.

Formato atractivo

Está comprobado que lo que más gusta a los aficionados son los torneos cortos, fáciles de seguir y donde se pone todo en juego en cada encuentro. La prueba, salvando las distancias, es el Mundial de fútbol, el evento deportivo más seguido del mundo, donde cada partido puede ser decisivo. Las ligas están muy bien, premian la regularidad, durante muchos meses, pero al final lo que demanda el aficionado son este tipo de partido. Bien lo sabe el mundo del baloncesto, donde las competiciones más importantes, como la NBA, se resuelven vía play off o con una Final Four, como es la Euroliga, torneo más prestigioso a nivel europeo.

La Copa del Rey tiene un formato ideal, que un deporte como el baloncesto permite desarrollar. De jueves a domingo, cuartos de final, semifinales y la final. Todo en un mismo escenario. Con ocho equipos peleando por el trofeo. Es un torneo perfecto, además, para los exigentes calendarios que existen cada vez más en el mundo del deporte. Concentrarlo todo en una semana ayuda a los equipos y, por supuesto, al espectador.

Este formato ha sido replicado en otros países. Incluso la NBA ha intentado hacer algo similar. También en otros deportes se apuesta cada vez más por este tipo de torneos. Por ejemplo, la Copa Davis de tenis viró hacia una Final a 8. También en el deporte rey, como en la Supercopa de España o, por ejemplo, en Inglaterra, con fases de ascenso con semifinales y final en Wembley.

Emoción en 7 partidos sin red

Los partidos de eliminación directa son los que más gustan al aficionado. Los equipos tienen que poner absolutamente todo sobre la pista. No se pueden dejar nada. Un fallo y a la calle. Por eso se llama torneo del KO o 'mata mata'. No hay margen de error. Por eso, también, permite la sorpresa. En muchas ediciones siempre hay alguna sorpresa en los cuartos de final. Lo intentará el Joventut con el anfitrión Valencia o el Unicaja con el Real Madrid, ambos el jueves. También la revelación UCAM Murcia contra el Barça o el Tenerife ante otro Euroliga como el Baskonia, ya el viernes. A 40 minutos puede pasar cualquier cosa. Y unos minutos malos te pueden mandar a la calle, por muy favorito que seas. Se lleva la exigencia al extremo. No es ni siquiera un play off o una eliminatoria a ida y vuelta, donde puedes permitirte un tropiezo. Aquí, si no estás al 100% metido, te vas para casa.

Comunión entre aficiones

El otro gran atractivo del torneo está en las gradas y en las calles de la ciudad anfitriona durante toda la semana del torneo. Se juntan en un mismo recinto sin ningún tipo de problemas ocho aficiones. En paz y armonía. En un ambiente totalmente festivo. Es uno de los torneos que más gusta disfrutar in situ. El colorido es absoluto en las gradas desde el jueves hasta el domingo con camisetas de los ocho equipos participantes, e incluso con presencia de aficionados de otros no clasificados que acuden simplemente a disfrutar del baloncesto.

La organización es casi perfecta y se fomenta que cada año no se lo quieran perder cientos o miles de aficionados de cada equipo. La ACB impulsa este éxito con actividades durante toda la semana por diferentes puntos de la ciudad o iniciativas como la Fiesta de las Aficiones, donde todas se congregan por la calle para cantar, animar y pasar un rato inolvidable. En otros deportes sería complicado, por no decir imposible, juntar a ocho aficiones 'rivales' con un título importante en juego y que no hubiese ningún tipo de incidente. Es el baloncesto, es la Copa del Rey.