Los 'extraños' del Unicaja en la Copa del Rey de Valencia 2026

El Unicaja arranca este jueves su cuarta Copa del Rey seguida con un balance de dos trofeos. Evidentemente, es un equipo que ha construido un gen ganador en los últimos años, pero que llega ahora al Roig Arena con un buen puñado de debutantes en esta competición, además de otros dos jugadores que no saben lo que es haber ganado el trofeo con la camiseta verde y morada.

Cuatro debutantes

Todos los focos recaen en Chris Duarte. Ha ido mejorando mucho en las últimas semanas y ahora se enfrenta a un torneo corto, en el que no hay tiempo para adaptarse más que de inmediato. Es de esos jugadores a los que la inspiración tiene que llamar esta semana en Valencia si el conjunto de Los Guindos quiere soñar con dar un paso más allá de los cuartos de final. Es una gran prueba de fuego para explotar todo su talento.

Chris Duarte debuta este jueves en la Copa del Rey. / Miguel Ángel Montesinos

Hay otros dos casos curiosos como son Augustine Rubit (36) y Justin Cobbs (34). Dos de los fichajes cajistas de mitad de temporada se enfrentan al debut en Copa del Rey en el tramo final de su carrera como jugadores profesionales, pese a tener un amplio bagaje en Europa. De hecho, el pívot es el más veterano de la lista de jugadores que pueden estrenarse en Valencia por delante de Will Clyburn (35) y de su compañero Cobbs.

El otro debut en clave verde y morada es el de Chase Audige. El estadounidense de pasaporte jamaicano ya sabe lo que es deslumbrar en el Roig Arena. Lo hizo en el partido de temporada regular contra el Valencia Basket, apenas 48 horas después de conocer el fallecimiento de su madre, con 20 puntos en su casillero. Precisamente, se perdió el partido del Carpena frente al Madrid para acudir al entierro de su figura materna en Jamaica.

James Webb III y Emir Sulejmanovic sí saben lo que es participar en la Copa del Rey, y ahora comprobarán lo que es hacerlo en un grupo que viene de ganar en Gran Canaria 2025, además de Badalona 2023. El estadounidense jugó en Granada 2022 con el UCAM Murcia, alcanzando las semifinales, mientras que el bosnio tiene tres ediciones a su espalda: una con el Surne Bilbao (Málaga 2020) y dos con La Laguna Tenerife (Madrid 2021 y Granada 2022).

Más 'nuevos' que veteranos

Además, se puede dar una circunstancia compleja de afrontar. El Unicaja cuenta con 15 jugadores en su plantilla. David Kravish es baja confirmada por su rotura de peroné. Todo apunta a que uno de Alberto Díaz, Killian Tillie y Tyson Pérez podrá estar, pero muy tocado. De partida, son cuatro jugadores que ya saben lo que es ser campeones de Copa como cajistas. Así que a Ibon Navarro se le puede quedar un grupo con más 'nuevos' que veteranos.

Noticias relacionadas

Seis posibles debutantes en el Madrid

Tampoco se libra el Real Madrid de una buena tanda de posibles debutantes. Gabriele Procida, Theo Maledon, Chuma Okeke, Trey Lyles y Alex Len son los cinco jugadores que podrían iniciar su camino por la Copa del Rey. El sexto es Izan Almansa, convocado con la selección española para la Ventana FIBA, aunque parece muy difícil que haga lo propio en Valencia ante una plantilla de tal profundidad y envergadura.