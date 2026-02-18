Ibon Navarro, antes del Madrid-Unicaja de Copa: "Badalona parecía imposible, pueden pasar cosas"

Ibon Navarro compareció en la sala de prensa del Martín Carpena unos minutos antes de poner rumbo a Valencia vía Madrid. Allí le espera el Roig Arena para comparecer este jueves, a partir de las 21.00 horas, en los cuartos de final contra el Real Madrid. El técnico del Unicaja tenía claro que "Badalona parecía imposible" y Valencia también, pero hay una realidad: "La obligación de ganar la tiene el Madrid, no nosotros".

Proceso ganador

"Cuando los minutos suben por falta de rotación, la calidad de las decisiones finales y el acierto influye. También es una cuestión mental. No es la primera vez que tenemos partidos así: Baskonia, Barça... fueron de un perfil similar en casa. Es el proceso de maduración de un equipo, saber que tienes que ganar cuando tienes que ganar. Cuando fichas un perfil de jugadores que no son ganadores para un equipo ganador, es el proceso que tienes que pasar. Vienes de una situación no tan buena en casa y sientes ese punto de presión. Lleva su tiempo".

Dinámicas en la Copa

"En la Copa no importan el estado físico, anímico o las dinámicas. Hemos llegado perdiendo y la hemos ganado, y hemos llegado como un cohete y la hemos perdido. Ese punto de flow, la presión. Pueden pasar muchas cosas. Lo afrontamos para disfrutar en un partido con mucho menos que perder que ganar. Si llegamos a un final de partido, que no nos pese la responsabilidad de ganar. La obligación de ganar la tiene el Madrid, no nosotros".

Cuatro estrenos

"Se lo han explicado. Hasta que no lo viven no lo van a saber. Por eso cuando tenemos tantos nuevos me gusta jugar el segundo día. No es el Roig Arena, no es cuestión del naming, es que va a ser un pabellón muy distinto al que jugamos hace un mes. Hasta que no lo vivan y no entiendan el ambiente, no lo van a saber".

Duarte es uno de los cuatro debutantes del Unicaja en Copa. / Gregorio Marrero

Desconfianza de los aficionados

"Me parece muy lógico. Madrid, Barça, Valencia, Baskonia... El Murcia va como un tiro, el Joventut va con buenas sensaciones después de haber ganado hace poco al Valencia, Tenerife puede llegar como nosotros en el físico. Es normal".

Sin presión a Valencia

"Que los resultados son buenos es más que evidentes. A todos nos parecería en 2022 una temporada espectacular, pero tenemos una imagen en la retina algo injusta porque valoramos lo del año pasado como si no fuera un equipo que lleva tres años jugando junto. La Copa es como un oasis en el desierto. No importan las sensaciones del equipo. Llegamos a Badalona siendo un cromo con Yankuba fichado y lesionado, y sin Lima, además de lo de Darío. Si sabes utilizar eso y lo ves como una oportunidad, pueden aparecer cosas. Nos parecía imposible y ahora lo sigue pareciendo Valencia".

Scariolo

"Le tengo aprecio personal, respeto y admiración, pero todos los entrenadores de la Copa son compañeros y referentes. Todos son de primer nivel. No es una dificultad extra porque está Sergio. Muchos de nosotros sabemos cómo prepara estos partidos, tienen una dificultad extra. No hay más extra por el hecho de que Sergio sea el entrenador del Madrid".

Audige

"Él viene de no tener su mejor partido de sensaciones en Würzburg, fallando muchos triples. Ha estado alejado de la actividad deportiva profesional, pero está con buena energía. El Roig Arena le traerá buenos recuerdos y estará".

Confianza en el equipo

"Tiene un espíritu de competir a prueba de bala. Me llama mucho la atención los problemas de los otros equipos y a nosotros se nos olvidan los problemas porque vamos ganando. El equipo siempre encuentra la manera de competir. Sin jugar como nos gustaría, encontramos la manera de competir. Me aferro a eso sin duda".

¿Campeón de Copa?

"Lo veremos. No podemos estar pensando en ganar la Copa el domingo sin jugar ante el Madrid. Habrá jugadores que participen que no estuvieron el domingo. No fuimos capaces de ganar. Hemos jugado 80 minutos esta temporada y hemos estado ganando en 50. No nos da para ganar. Veremos qué se puede hacer. Lo vamos a intentar".