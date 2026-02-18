Sergio Scariolo: "Balcerowski es un gran jugador, que se tiene que centrar en moverse un poco menos en los bloqueos"

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, comentó este miércoles que la Copa del Rey es una competición en la que "las distancias se reducen" y que la derrota en la final de la temporada pasada ante Unicaja, rival en cuartos de final, "dolió mucho" por lo que están "avisados" y debería suponer una "motivación añadida".

"La Copa es una competición en la que las distancias se reducen. Además, en los partidos que hemos jugado contra Unicaja hemos visto cómo han sido capaces de ponernos en grandes dificultades. Viene como campeón de la Copa, con ganas de revalidar su título. Los jugadores que estaban el año pasado me transmiten que esa derrota en la final dolió mucho y entiendo que podrán tener una motivación añadida", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa a la Copa del Rey.

Balcerowski

El italiano respondió a las quejas arbitrales del pívot Olek Balcerowski: "Me parece un fantástico jugador. Se tiene que centrar en ser el fantástico jugador que es, e igual moverse un poquito menos en los bloqueos, porque seguramente lo habrán estudiado los árbitros. Se mueve bastante, pero nada más".

Respeto al campeón

Scariolo apuntó que un campeón como es Unicaja "no va a competir, va a ganar". "Tiene esa ambición. Eso es lo que empezaremos a hacer nosotros, concentrándonos en este primer partido, sabiendo que un partido a 40 minutos es completamente diferente a una serie de 'play off'. Estamos avisados", agregó.

Buen momento del Real Madrid

En cuanto al momento en el que llega a la Copa el equipo, el de Brescia apuntó que están en un momento "competitivo" que se acerca a lo que siempre le ha gustado. "Ahora tenemos que tener al equipo preparado mentalmente, tácticamente, físicamente, y medir la temperatura para que no se suban o no baje demasiado. Hemos tenido unas cuantas semanas muy buenas, en las que hemos culminado un proceso de crecimiento, luego un poquito estropeado por las lesiones", analizó.

Sergio Scariolo y el quintento del Madrid en un partido. / Real Madridd

"Los datos demuestran que hemos trabajado bien y cada vez mejor en esta temporada, pero no tiene ninguna influencia en el partido de mañana. La historia de la Copa está llena de sorpresas. Honestamente, los 8 equipos que participan son los mejores de la Liga ACB. Es difícil que cualquier resultado de los cuartos de final pueda calificarse como sorpresa total, si se produjera", explicó el italiano, eludiendo el papel de favorito en los cuartos de final ante Unicaja.

¿Primer título?

En cuanto a la posibilidad de ganar su primera Copa como entrenador del Real Madrid, Scariolo recalcó que "cada título es especial", pero que en este momento no están pensando en el título. "Obviamente, uno sabe dónde está y conoce su trayectoria, sabe qué ha pasado la mayoría de sus años o de sus días de vida cuando llega el momento de la parte importante de las competiciones. Ahora mismo estamos todavía bastante lejos del título", subrayó.

Análisis del Unicaja

El técnico madridista también analizó al rival: "Tenemos que estar preparados para defender su transición, defender sus triples, bloqueo directo e indirecto. Es un equipo muy bueno en rebote de ataque. Además, agota muy bien el ataque y tienen combinaciones de sistemas para la salida de tiradores que llevan practicando durante mucho tiempo. Hay muchas cosas en las que tienes que estar pendiente... como su agresividad defensiva".

Un Scariolo que busca su segunda final de Copa en el banquillo del Real Madrid, algo que ya consiguió en el año 2001. "El recuerdo más vivo que tengo es a Pau Gasol ganando el partido casi solo. La segunda parte ganó el partido sólo, fue como el Pau que luego todo el mundo ha aprendido a conocer. Era uno de los primeros partidos trascendentes que jugaba y que jugó de verdad a su versión", recordó.