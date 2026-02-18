Minicopa Endesa
Minicopa Endesa: El Unicaja debuta con derrota frente al Valencia Basket (75-53)
El equipo cajista resistió 15 minutos hasta que el anfitrión se hizo con el control del partido para ganar el partido inaugural en La Fonteta
El Unicaja no pudo empezar con buen pie su andadura por la Minicopa Endesa 2026. El equipo de Manolo Bazán fue protagonista del duelo inaugural este miércoles en La Fonteta y perdió por 75-53 frente a un Valencia Basket anfitrión que decantó el encuentro a partir del minuto 15. Le quedarán dos oportunidades a los cajistas para quedar entre los dos primeros del grupo y acceder a las semifinales.
Primera parte
Lo cierto es que el Unicaja comenzó con un parcial de 0-4, aunque el conjunto taronja no dudó en apretar el acelerador con Promise Amandi como gran líder. El partido se puso de primeras en 16-6 y posteriormente 22-9. Lo paró el técnico de Los Guindos para reordenar las ideas y respondieron los verdes para poner fin al primer cuarto con un resultado de 23-15.
Continuó la reacción cajista hasta el 23-19, obligando al joven técnico taronja a frenar el encuentro apenas un minuto después de reanudarse. Precious Mends, acompañado de Emilio Guerrero, colocó al Unicaja a solo dos puntos de diferencia y ahí acabó la igualdad del encuentro. Patrick Eke se echó al Valencia a la espalda para aumentar de nuevo la ventaja local hasta el 39-29 con el que se llegó al descanso.
Segunda parte
La diferencia ya no volvió a bajar de la decena. Los malagueños conseguían dar alguna respuesta, pero Valencia siempre minimizaba con Eke como gran líder. Al Unicaja le empezó a pesar la renta y también el desnivel en el rebote ofensivo, favorable a los anfitriones. La ventaja se disparó hasta el 60-39 para llegar al final con 75-53. Emilio Guerrero fue el gran anotador del equipo con 17 puntos.
Calendario
El Unicaja volverá a abrir el resto de las jornadas. Lo hará este jueves frente al Real Madrid y el viernes frente al Occident Bàsquet Manresa, ambos a las 10.00 horas. Los dos primeros clasificados del grupo accederán a las semifinales, mientras que los otros dos jugarán por ocupar del quinto al octavo puesto de la Minicopa Endesa.
