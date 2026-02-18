Minicopa Endesa: El Unicaja debuta con derrota frente al Valencia Basket (75-53)

El Unicaja no pudo empezar con buen pie su andadura por la Minicopa Endesa 2026. El equipo de Manolo Bazán fue protagonista del duelo inaugural este miércoles en La Fonteta y perdió por 75-53 frente a un Valencia Basket anfitrión que decantó el encuentro a partir del minuto 15. Le quedarán dos oportunidades a los cajistas para quedar entre los dos primeros del grupo y acceder a las semifinales.

Primera parte

Lo cierto es que el Unicaja comenzó con un parcial de 0-4, aunque el conjunto taronja no dudó en apretar el acelerador con Promise Amandi como gran líder. El partido se puso de primeras en 16-6 y posteriormente 22-9. Lo paró el técnico de Los Guindos para reordenar las ideas y respondieron los verdes para poner fin al primer cuarto con un resultado de 23-15.

Continuó la reacción cajista hasta el 23-19, obligando al joven técnico taronja a frenar el encuentro apenas un minuto después de reanudarse. Precious Mends, acompañado de Emilio Guerrero, colocó al Unicaja a solo dos puntos de diferencia y ahí acabó la igualdad del encuentro. Patrick Eke se echó al Valencia a la espalda para aumentar de nuevo la ventaja local hasta el 39-29 con el que se llegó al descanso.

Segunda parte

La diferencia ya no volvió a bajar de la decena. Los malagueños conseguían dar alguna respuesta, pero Valencia siempre minimizaba con Eke como gran líder. Al Unicaja le empezó a pesar la renta y también el desnivel en el rebote ofensivo, favorable a los anfitriones. La ventaja se disparó hasta el 60-39 para llegar al final con 75-53. Emilio Guerrero fue el gran anotador del equipo con 17 puntos.

Noticias relacionadas

Calendario

El Unicaja volverá a abrir el resto de las jornadas. Lo hará este jueves frente al Real Madrid y el viernes frente al Occident Bàsquet Manresa, ambos a las 10.00 horas. Los dos primeros clasificados del grupo accederán a las semifinales, mientras que los otros dos jugarán por ocupar del quinto al octavo puesto de la Minicopa Endesa.