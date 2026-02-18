El Unicaja ya está en Valencia para disputar la Copa del Rey 2026. Ha sido el primer equipo, aparte del anfitrión, que ha pisado suelo taronja después de llegar esta misma tarde vía Madrid con la expedición al completo, los 15 jugadores del primer equipo, también los lesionados Alberto Díaz, Tyson Pérez, Killian Tillie y David Kravish, y el canterano Manu Trujillo.

El equipo de Ibon Navarro llegó de inmediato al Hotel Primus Valencia, el cuartel general que la ACB ha elegido para todos los equipos que participan en esta Copa del Rey. Así, aprovechó el conjunto verde y morado para entrenar en suelo valenciano, ya que salió por la mañana desde Málaga después de la rueda de prensa de Ibon Navarro.

Unicaja defiende título de Copa en Valencia. / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

El cuerpo técnico aprovechó el horario vespertino para retocar los últimos detalles del equipo antes de enfrentarse al Real Madrid. El equipo malagueño viene de perder por cuatro puntos en el Martín Carpena contra los blancos, pero también sabe lo que es arrebatarle un título al Madrid en equipo. Además, ya le eliminó en la semifinal de Badalona sin pívots, el recuerdo sigue ahí...

Jueves, último entrenamiento

Son horas decisivas en el Unicaja para decidir quién es el que está "menos indisponible" de los lesionados que puede entrar de última hora en la convocatoria de los cuartos de final frente al Real Madrid. Será este jueves, a las 13.00 horas, cuando los malagueños se estrenen en la cancha central del Roig Arena. Una vez acabe esa sesión previa, llegará el momento de tomar la decisión final acerca de quién cerrará el róster de 12 jugadores.

Jonathan Barreiro

El alero gallego fue el protagonista ante los medios de comunicación. Acerca del último Unicaja-Real Madrid, "puede servir para corregir errores, pero el contexto es diferente. Allí jugamos en casa, ante nuestra afición. El Real Madrid tenía mucha menos presión, ahora es el equipo favorito a ganar la Copa del Rey. Puede ser un partido muy apretado. Hablamos de jugar 40 minutos al máximo de energía, dar todo lo que tenemos si queremos tener opciones".

También analizó el estado físico del equipo: "Faltan jugadores muy importantes, pero la Copa no es tanto cómo llega el equipo. Se pudo ver en Badalona, no llegamos en nuestro mejor momento y salió como salió. A un partido nunca se sabe lo que va a pasar. Nosotros tenemos que ir a hacer un gran papel, divertirnos en la pista y poco más", y sentenció: "Sabemos cómo tenemos que hacer las cosas para ganar a grandes rivales".