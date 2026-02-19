La afición, lo mejor del Unicaja en la Copa del Rey

El Martín Carpena trasladó hasta el Roig Arena un pequeño sector para pintar de verde y morado el flamante pabellón de la Copa del Rey. Ese en el que el Unicaja mostró en Liga Endesa una de sus mejores caras y en el que cedió el trono copero con una imagen incomprensible y ciertamente inesperada. Pese a todo, alrededor de 700 aficionados apoyaron al equipo desde las gradas.

Pintaba bien la noche con un apoyo digno de ser el Palacio malagueño. La ‘marea verde’ se dejó la voz para colarse por encima de la música ambiente del Roig Arena e insuflar a los jugadores desde el primer momento. El himno, las bufandas, a los gritos de «Málaga, Málaga»... De todo para intentar que la atmósfera fuera lo más mínimamente parecida a la que estuvo a punto de sacarle la victoria a los blancos el pasado domingo en ACB.

La alegría fue cuestión de minutos, menos de 10. El mal partido del Unicaja fue apagando poco a poco la euforia de la afición cajista, que intentaba, sin ningún éxito, adueñarse de todo el público restante. El problema es que solo se sumaron para cantar contra el Real Madrid, no para animar a los de Ibon Navarro y ahí no hubo nada que hacer. Ante un equipo arrollador y un silencio casi sepulcral...

Presentes hasta el final

Le sirvió el descanso para coger gasolina. No así el equipo, pero la ‘marea verde’ siguió y siguió mientras el chaparrón era cada vez más y más grande. Dio una lección de no rendirse y de estar hasta el final apoyando a su equipo. De hecho, fue emocionante ver a la afición animando con un -30 en el marcador, mientras a su casa le costaba levantar la cara.

Acabó mucho peor de lo esperado su estancia en la Copa del Rey de Valencia. Será una de las partes importantes en la fiesta de las aficiones que tendrá lugar el próximo sábado, pero en cuanto a pulmón en el Roig Arena... ya está todo perdido. Después de otras Copas del Rey en los que este equipo fue una fiesta, el baloncesto y el Unicaja le dieron la peor de sus caras.