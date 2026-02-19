El Martín Carpena ha desplazado esta semana una pequeña parte de su pulmón hasta el prestigioso Roig Arena para defender el trono vigente desde Gran Canaria. Alrededor de 700 aficionados acompañarán al Unicaja en la Copa del Rey de Valencia 2026. No será la afición visitante más representada, pero es un buen puñado de la 'marea verde' el que arropará al equipo cajista en busca de su cuarto trofeo copero.

Son los números que maneja el Unicaja entre la información ofrecida por la ACB y la organización de los desplazamientos desde Málaga. Los dos paquetes de viaje que ofreció la entidad cajista han llevado hasta la ciudad del Turia algo más de 220 personas. A partir de ahí, trabajadores del club y otros compromisos pueden subir la cifra hasta los 300 aficionados.

En el otro grupo entran 400 personas más que se hicieron con un abono en la compra general de la ACB y señalaron al Unicaja como equipo al que van a representar en las gradas. Habrá un buen núcleo de ellos en una de las zonas reservadas para la 'marea verde' en el Roig Arena, así como en otros sectores distribuidos por el resto del pabellón, en su primera gran competición oficial.

Segundo partido del jueves

La afición del Unicaja es uno de los grandes alicientes en cada Copa y liderará la furia del pabellón taronja en busca de dar la sorpresa y derrotar a todos los pronósticos contra el Real Madrid. Bien necesitará del apoyo del pabellón para trasladar el ambiente vivido el pasado domingo en el Martín Carpena y estar más cerca de la victoria.

Noticias relacionadas

Así que ha llegado uno de los momentos más esperados por la 'marea verde'. Los días del calendario ya marcan el ansiado 19 de febrero. Primero será el turno del Valencia Basket-Asisa Joventut desde las 18.00 horas y a partir de las 21.00 horas comenzará el ansiado Real Madrid-Unicaja. La última final de la Copa del Rey ya dejará en la primera parada del camino a uno de los finalistas de Gran Canaria.