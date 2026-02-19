Ibon Navarro, tras la derrota contra el Madrid: «Es un golpe de realidad»

Ibon Navarro analizó sin paños calientes la dura derrota sufrida por el Unicaja este jueves en los cuartos de Copa del Rey frente al Real Madrid. «Nos hemos visto superado por todo», aseguró. El técnico cajista explicó que su equipo no fue capaz en todo el partido de «encontrar resquicios» y solo queda «aprender» y «mejorar» para «dar a la gente lo que se merece».

Análisis del partido

«Felicitar al Real Madrid. Nos hemos visto superado por muchas cosas. Por un equipo que ha jugado a un nivel extraordinario. No hemos podido responder. Nuestros porcentajes han sido bajos, nos hemos sido capaces de generar buenos tiros. Esto nos ha ido comiendo. No hay mucho más que decir del partido. Pedir perdón a los aficionados que han hecho el esfuerzo de venir. Estoy orgulloso de cómo estamos superando problemas que tenemos dentro. Nos queda toda la temporada todavía. BCL, ACB... Seguiremos luchando, superando estos problemas».

Conclusiones

«Nos hemos visto superados por todo. Por el Madrid, por la seriedad de un partido que hay que jugar al 300%. Hay gente que no ha llegado ni al 100. Tienes que ir al límite. Hemos estado bien en el rebote en el primer cuarto. Ya veíamos que no éramos capaces de generar situaciones abiertas. Su dureza era muy superior a la nuestra. Es inevitable hablar de los ‘4’. Los nuestros están sentados en al grada. No justifica todo, pero... Hemos sufrido mucho en esas ventajas. Es complicado».

¿Falta de garra?

«Es un comentario muy fácil... Hay que analizar por qué. No es fácil. Agradezco el esfuerzo de los jugadores de estar en campo en esta situación. Los voy a defender. Es un comentario sin trasfondo ni análisis».

Sin ninguna opción

«Cuando un equipo está superado... Ya puedes hablar de garra, de testiculina… Si el otro equipo no baja, no te enganchas. No hemos sido capaces de encontrar resquicios. No lo hemos encontrado. Aprender de estas cosas. No puedes volver a jugar, pero puedes aprender. Que todo el mundo haga un análisis. Es durísimo, pero no podemos dramatizar».

Equipo renovado

«Para mantener el legado del equipo, necesitas jugadores que lo sepan jugar. Los que saben están sentados fuera. Es muy difícil. No es que no sean capaces, es que no son capaces el primer año. Vamos con mucho retraso. A lo mejor no tienen tanta capacidad de aprender tan rápido como los anteriores. Y los que les pueden enseñar entrenando, no están».

Repercusión en lo que resta de temporada

«Espero que no. Les he dicho que fuera del vestuario nadie sabe lo que está pasando. Es un golpe de realidad. Seguramente es la realidad. Vamos a seguir trabajando, necesitamos entrenar y mejorar si queremos dar a la gente lo que se merece».

Sergio Scariolo

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, también fue preguntado por el papel del Unicaja en este partido en el que su equipo fue muy superior de principio a fin. "El Unicaja ha venido con problemas físicos. Hemos puesto el partido en un plano de intensidad muy alto. Han fallado tiros que le han quitado confianza. A veces pasan estas noches. Hay que pasar páginas y pensar en lo siguiente. No creo que haya muchas conclusiones que sacar. Seguro que no estarán contentos. Estás fastidiados, pero juegan conseriedad. Recuperarán a todo el mundo y para todos los rivales será otra historia", explicó. «No he visto un equipo que gano algo sin defender bien», dijo de cara a lo que le resta de Copa del Rey al conjunto blanco.