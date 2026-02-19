Valoración
Las pésimas notas del Unicaja en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid
Suspenso colectivo para una versión delirante del vigente campeón copero que se marcha de Valencia sin haber competido 10 minutos
El Unicaja ofreció una versión pésima, fuera de lo que mereció la afición presente en Valencia, para caer en picado en la Copa del Rey y barrido por el Real Madrid (100-70). Analizamos, uno por uno, la actuación de los jugadores de Ibon Navarro.
Kendrick Perry (2)
Anulado mentalmente el último MVP de la Copa del Rey, la deriva más absoluta. Le castigaron las dos primeras faltas en cinco minutos, pero su liderazgo en Valencia fue inexistente. Metió el primer triple y se perdió por el camino.
Alberto Díaz (SC)
Todos los honores al capitán que forzó para poder completar la convocatoria de 12 jugadores. Tuvo tres minutos para intentar cambiar al equipo mentalmente, el problema trascendía más allá.
Justin Cobbs (1)
Aquí comienza la lista de debutantes superados por la Copa del Rey. En un jugador de su experiencia... No hizo jugar al equipo, no tuvo esa valentía de cara al aro, sufrió ante la movilidad de Feliz, Maledon y Campazzo....
Tyler Kalinoski (2)
Desaparecido en combate el tirador del Unicaja. Le cambiaron en todos los bloqueos, 1/3 en triples. No pudo generar ni para sí mismo ni para los demás.
Chris Duarte (1)
Tenía que ser un día marcado para demostrar que está para el más alto nivel europeo y se escondió hasta el último cuarto, cuando ya no había nada que hacer. Era partido para meter como mínimo 20 puntos. Se marchó el primero, por delante del equipo.
Chase Audige (1)
Le superó por todos lados la Copa del Rey, por todos. Fue protagonista de algunas pérdidas desesperantes. Falló dos triples liberados cuando la remontada aún era posible, muy al principio...
Nihad Djedovic (1)
Puede que pegara alguna voz en el vestuario, pero en la pista... Seis puntos sin trascendencia, superado por el físico de los jugadores del Real Madrid. Nada de nada.
Jonathan Barreiro (2)
Mostró sangre, que eso es algo que muy pocos pueden decir. No decidió con acierto cuando tuvo el balón en las manos, pero luchó bien en el rebote. Se enfadó con sus compañeros desde el banquillo. 1/4 en triples.
James Webb III (3)
Fue el que mejor entró el partido y el mismo partido se lo acabó llevando por talento. 18 puntos, siete rebotes y tres asistencias. Mantuvo de pie al Unicaja en el primer cuarto, que es lo que duró el partido.
Emir Sulejmanovic (2)
Se hizo demasiado pequeño en el inicio del partido, demasiado. Abismalmente lejos de lo que fue el domingo en el Carpena. Como aviones pasaban los interiores del Real Madrid a su lado. Ni como '4' ni como '5'.
Olek Balcerowski (2)
Más números que sensaciones. Acabó con 13 puntos, pero su impacto cuando el partido se estaba debatiendo entre la vida y la muerte fue nulo. A partir de ahí, papel mojado lo que ocurriera. Tiene la obligación de ser más líder.
Augustine Rubit (2)
Intrascendente. Paso efímero por la Copa, debut y adiós. Seis puntos en 12 minutos. Falló la mayoría de los tiros que tuvo liberado. Entre poco y nada.
