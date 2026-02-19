Durísimo adiós del Unicaja a la Copa del Rey de Valencia: 100-70

Lo que no puede ser, no puede ser... y además es imposible. El Unicaja dijo adiós este jueves a una Copa del Rey de Valencia 2026 que pasó de ilusión a suplicio en solo 5 minutos. Derrota por la vía rápida, sonrojante y sin tiempo siquiera para disfrutarla ni un sorbito. El vigente campeón no reeditará el próximo domingo en el Roig Arena su triunfo de hace ahora 12 meses en Gran Canaria. El Real Madrid fue demasiado rival para una versión verde y morada tétrica. Este proyecto cajista 2025/2026, a día de hoy, no está para estos trotes. Hay que asumirlo.

Cuartos de la Copa del Rey 2026 | Real Madrid-Unicaja / F. Calabuig

Desde el mismo día del sorteo sabíamos que esto podía pasar. Quizás, con otra imagen. Pero la exigencia era máxima. Tener al otro lado de la pista al Real Madrid en este cruce de cuartos de final era "casi" la crónica de una muerte anunciada. Los de Sergio Scariolo han llegado a Valencia con un único objetivo: ganar el título. Para ellos, el Unicaja solo ha sido, este jueves, la primera piedra en su camino.

Nunca sabremos que habría pasado en la eliminatoria sin las lesiones de David Kravish, Tyson Pérez y Killian Tillie. La lógica dice que el partido habría sido más parejo y que el Unicaja habría tenido alguna opción más. Pero eso ya es ciencia ficción. La realidad es que la Copa le duró esta vez hasta el 14-12. Después... "game over".

El billete para estar en semifinales obligaba a hacer un partido casi perfecto. Nada que ver con lo que pasó en la pista: blandos en defensa, empeñados en tirar triples a ver si sonaba la flauta, sin ninguna idea en ataque, sin chispa, sin ninguna ayuda de los que salieron desde el banquillo... Un desastre.

Cuartos de la Copa del Rey 2026 | Real Madrid - Unicaja / F. Calabuig

"Marea verde"

Después de tres temporadas disfrutando de lo lindo acompañando al equipo por toda España y por media Europa, a la afición le tocó esta vez la cara más amarga del deporte. Los cerca de 700 aficionados cajistas presentes en el Roig Arena aguantaron el chaparrón como pudieron. Honores, desde luego, para ellos. El resto de aficiones es verdad que ayudaron a hacerlo más llevadero, pero esta vez tocó sufrir, agachar la cabeza y asimilar que cualquier tiempo pasado fue mejor.

Primer tiempo

No hubo buenas noticias desde el salto inicial. El triple inaugural de Perry dejó paso a una superioridad abrumadora de los blancos, dominando con Hezonja, por fuera, y con Tavares, por dentro (12-5). La segunda falta de Perry se medio compensó con la segunda del alero croata del equipo blanco. Pero tampoco sirvió para cambiar el guion.

Ibon Navarro paró el partido con 7 arriba para los blancos, 19-12, con poco más de dos minutos para el final del primer cuarto. No valió de nada. El Madrid, con una defensa casi perfecta, siguió estirando el marcador, alcanzando el minuto 10 con el partido ya muy cuesta arriba: 28-12.

El plan de Ibon apostó tímidamente por la zona. También por Duarte, muy perdido en el arranque. Sin ningún acierto en el tiro exterior, el Unicaja no tuvo ni opción de acercarse. El 42-22 fue un castigo duro y el anuncio de que venía por delante un día duro. Alberto Díaz volvió de la lesión. Fue la mejor noticia dentro de una primera parte para olvidar, que se cerró con 50-28. Todo decidido. Adiós virtual a la Copa en solo 20 minutos.

Webb III defiende a Gabi Deck. / F. Calabuig

Segundo tiempo

Un triple de Llull colocó otra máxima, 63-34, mediado el tercer cuarto. El equipo deambuló por la pista. Fue un espejismo de lo que casi siempre es. Un esperpento. El Real Madrid olió la sangre y lejos de echar el freno, apretó más y más. Rozó el +40 antes de que el partido entrara en los 10 últimos minutos con 73-44.

El último cuarto fue ya un dejar pasar los minutos para que se acabara el suplicio y no se lesionara nadie. El marcador final, 100-70, lo dice todo. El campeón no dio la talla. Toca resetear y pensar en lo que viene por delante. Queda un reto en Europa en el que hay que ir a por todas y la ilusión de que cuando llegue el play off por el título, el equipo sea más competitivo. Valencia 2026 ya es historia. Y muy dura.

Ficha

100.- Real Madrid (28+22+23+): Campazzo (7), Llull (7), Deck (8), Hezonja (12), Tavares (9) -cinco titular- Lyles (16), Kramer (-), Abalde (12), Maledon (13), Garuba (7), Feliz (9) y Len (-).

70.- Unicaja (12+16+16+): Perry (8), Duarte (6), Barreiro (5), Webb III (18), Balcerowski (13) -cinco titular- Audige (-), Kalinoski (3), Díaz (-), Cobbs (2), Djedovic (6), Sulejmanovic (3) y Rubit (6).

Árbitros: Peruga, Pedrós y Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: segundo partido de cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Roig Arena ante 14.062 espectadores