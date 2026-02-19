Real Madrid-Unicaja: Ni miedo ni presión, solo ilusión y ambición

Bienvenidos a la mejor semana de baloncesto de todo el año. Ni Liga Regular ni play off ni Supercopa ni nada de nada. Bienvenidos a la Copa del Rey de Valencia 2026. La madre de todos los torneos. La cita en la que, en solo cuatro días, los 8 mejores equipos de España buscan ser el rey de copas.

La cuenta atrás para el día «D» ha terminado. Unicaja y Real Madrid se juegan este jueves 19 de febrero los cuartos, desde las 21 horas. El reto para los de Ibon Navarro es mayúsculo. Pero este equipo no tiene ni miedo ni vergüenza. Los jugadores saben que alguna opción van a tener a lo largo de los 40 minutos. Y van a luchar por aprovecharla. Eso que no le quede duda a nadie.

Real Madrid, favorito

Si hay que hacer un análisis objetivo, por delante hay 40 minutos en los que habrá que hacerlo casi todo bien para superar a un Real Madrid, líder intratable de la Liga Endesa, que es favorito no solo para ganar hoy, también para ganar la semifinal del sábado y la finalísima del domingo.

El equipo llegó este miércoles a primera hora de la tarde a la capital del Turia con 16 jugadores. El problema es que varios de ellos son baja o duda seria. Kravish, por ejemplo, está en Valencia, pero solo para apoyar a sus compañeros. Killian Tillie, Alberto Díaz y Tyson Pérez son duda y, si juegan, no lo harán en plenitud de condiciones. Y Manu Trujillo, también forma parte de la expedición por si hay que echar mano de un cupo que sí pueda jugar, al menos, algún minuto. Veremos un par de horas antes del partido quién juega y quién se queda fuera de la convocatoria de 12 para unos cuartos de final que prometen emociones fuertes.

Claves

¿Cuáles pueden ser las claves? A priori, parece obligatorio tener un buen día en el tiro exterior. Rebotear y correr también sería una ayuda importante para tener opciones de pasar a semifinales. En defensa, minimizar el daño que haga Tavares por dentro, Hezonja en sus tiros y plantear un partido en el que Campazzo no esté cómodo. Muy fácil decirlo... muy difícil hacerlo.

Cita a las 21 horas

Estamos ante un día de esos «importantes» en la temporada. Jugar una Copa del Rey siempre es especial. El Unicaja no es esta vez el favorito. El que tiene que ganar es el Real Madrid. El que no puede fallar es el Real Madrid. Pero esto es la Copa, un torneo distinto en el que todo puede ocurrir. ¿Será capaz el campeón de ganar al máximo favorito? ¿Por qué no?...