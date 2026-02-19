Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La 'marea verde' acompaña al Unicaja en su llegada al Roig Arena

La afición malagueña, con 700 representantes en la Copa del Rey, arropó a los de Ibon Navarro en su llegada al flamante pabellón taronja

El Unicaja, recibido por los aficionados antes del partido contra el Real Madrid.

La Opinión

Beatriz Tocón

El Unicaja ya está en el Roig Arena y llegó al abrigo de la 'marea verde'. 700 aficionados cajistas acompañan al equipo en su paso por la Copa del Rey de Valencia 2026 y el reencuentro en la ciudad del Turia sirvió para lo que está por venir. Vibrante recibimiento el que le dio el público para calentar las horas previas a comparecer frente al Real Madrid. La charanga de Los Mihitas ambientó al autobús en su llegada, unos minutos por detrás del blanco. Quiso emprezar la afición con una pequeña victoria y ahora es el turno de los jugadores para defender el trono de la Copa con una victoria frente al Real Madrid.

