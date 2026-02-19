La 'marea verde' acompaña al Unicaja en su llegada al Roig Arena

El Unicaja ya está en el Roig Arena y llegó al abrigo de la 'marea verde'. 700 aficionados cajistas acompañan al equipo en su paso por la Copa del Rey de Valencia 2026 y el reencuentro en la ciudad del Turia sirvió para lo que está por venir. Vibrante recibimiento el que le dio el público para calentar las horas previas a comparecer frente al Real Madrid. La charanga de Los Mihitas ambientó al autobús en su llegada, unos minutos por detrás del blanco. Quiso emprezar la afición con una pequeña victoria y ahora es el turno de los jugadores para defender el trono de la Copa con una victoria frente al Real Madrid.