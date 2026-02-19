Sulejmanovic: "No hemos venido de vacaciones"

Emir Sulejmanovic fue uno de los jugadores del Unicaja encargados de hablar a pocas horas del debut en esta Copa del Rey frente al Real Madrid. El equipo verde y morado acudió a las instalaciones del Roig Arena y ahí el interior serbio atendió a los medios de comunicación y dejó claro que no han "venido de vacaciones" pese a que el cartel de muy favorito lo tiene el equipo blanco. "Hemos venido a competir y ganar el partido", aseguró.

El Unicaja y el equipo blanco se vieron las caras hace solo cuatro días en el Martín Carpena. "Hemos visto esos detalles que hemos fallado y dónde nos han castigado. Hemos trabajado en ello para llegar más concentrados para no cometer otra vez estos errores", explicó Sulejmanovic.

Precisamente, él fue uno de los más destacados frente al Real Madrid, aunque "cambiaría eso por una victoria". "Siempre intento hacer lo que pide el entrenador para ayudar al equipo. Si me salen estos tiros, intento tomar las mejores decisiones. Lo más importante para mí es que el equipo esté bien. Cambiaría los números por una victoria", dijo sobre su importancia en el partido para sacar de la pintura a los pívots blancos.

Llegan de tapados, pero confiados en hacer un buen papel en esta Copa de Valencia. "Estamos centrados en mejorar las cosas que no salieron bien el domingo y centrarnos en lo que Ibon nos pide. Salir a la guerra en la pista", apuntó. Ibon siempre tiene un plan, ¿habrá esta vez algún as bajo la manga? "Siempre", concluyó Sulejmanovic.